Volley femminile A1, tra gli anticipi del sabato del 19° turno di campionato spicca il derby Chieri-Novara. In caso di successo da 3 punti la squadra di coach Bregoli effettuerebbe il sorpasso. Scandicci-Macerata e Pinerolo-Perugia gli altri due match. Scopriamo dove vedere gli anticipi di volley in programma oggi.

Volley A1 anticipi del sabato, dove vedere in tv o streaming

Volley femminile A1, tutto pronto per il 19° turno di campionato che comincia con gli anticipi di oggi sabato 18 febbraio. Big match Chieri-Novara con le ragazze di coach Stefano Lavarini che arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo l’impresa di Champions League che le ha viste volare direttamente ai quarti battendo la corazzata Vakif dell’Egonu. Chieri invece vuole riscattarsi dopo l’opaca prova di Firenze che ha visto Grobelna e compagne sconfitte in maniera perentoria.

Vediamo nel dettaglio dove vedere gli anticipi di volley del sabato in TV o streaming:

Scandicci-Macerata (sabato 18 febbraio ore 18 volleyball world TV); Chieri-Novara (sabato 18 febbraio ore 20 volleyball world TV); Pinerolo-Perugia (sabato 18 febbraio 20,30 Rai Sport + HD e volleyball world TV).

Se Chieri-Novara mette in palio punti importanti per quanto riguarda i piani alti di classifica, fondamentale in chiave salvezza sarà Pinerolo-Perugia. Le piemontesi penultime a quota 7 sono staccate da Perugia da 5 punti ed una vittoria consentirebbe loro di riavvicinare le umbre che invece cercano i punti della tranquillità. Scandicci in casa contro Macerata avrà l’occasione di continuare la sua rincorsa alla capolista Conegliano impegnata sul campo di Casalmaggiore . Le marchigiane visto l’ultimo posto in classifica non possono però permettersi passi falsi.

Questa la classifica alla vigilia del 19° turno di campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 49, Scandicci 45, Milano 42, Novara 38, Chieri 36, Casalmaggiore 28, Bergamo 28, Busto Arsizio 25, Firenze 24, Vallefoglia 20, Cuneo 17, Perugia 12, Pinerolo 7, Macerata 7.