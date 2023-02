Volley femminile A1, la nuova classifica delle 10 migliori realizzatrici dopo il 19° turno di campionato non presenta delle novità per quanto riguarda il podio. Vediamo nel dettaglio gli aggiornamenti di questa seguitissima competizione che ha fatto registrare un balzo importante.

Volley femminile A1, le 10 migliori realizzatrici

Questa la nuova classifica delle 10 migliori realizzatrici dopo il 19° turno del campionato volley A1:

1 Ebrar Karakurt (Novara 365 punti); 2 Isabelle Haak (Conegliano 343 punti); 3 Rosamaria Montibeller (Busto Arsizio 336 punti) 4 Alexandra Frantti (Casalmaggiore 318 punti) 5 Britt Herbotts (Firenze 292 punti) 6 Kaja Grobelna (Chieri 292 punti) 7 Khalia Lanier (Bergamo 275 punti) 8 Ekaterina Antropova ( Scandicci 272 punti ) 9 Sofya Kuznetsova (Cuneo 272 punti) 10 Sylvia Nwakalor (Firenze 263 punti).

Scatta all’occhio il balzo in classifica rispetto alla precedente di Antropova che passa dalla decima alla settima posizione. Nella vittoria di Scandicci contro Macerata per 3-1 i suoi punti sono stati 18 con una percentuale in attacco del 58% e con 2 muri e 2 ace.

Appassionante la sfida per il primo posto a suon di schiacciate ed ace per la coppia Karakurt-Haak. Se a livello di club Conegliano sta guidando la classifica e Novara sta vivendo un momento non esaltante, è proprio una delle leader della squadra piemontese che al momento la sta facendo da padrona. Ricordiamo che per completare il quadro del 19° turno di campionato manca la sfida Cuneo-Firenze.