Volley A1, sale l’attesa per il big match Milano-Conegliano, partita di cartello dell’8ª giornata di ritorno. Le squadre arrivano all’incontro dopo l’ultimo turno tutt’altro che brillante. Il match è in programma oggi domenica 5 marzo alle ore 20,30 a Milano ed è il posticipo di giornata. Un successo del Vero Volley aprirebbe una crisi delle pantere?

Volley A1, sale l’attesa per Milano-Conegliano

Il big match dell’8ª giornata del campionato volley serie A1 è certamente Milano-Conegliano. Cornice della sfida sarà la splendida arena dell‘Allianz Cloud di Milano. La partita riveste una grandissima importanza perchè dal suo risultato dipenderà un effetto notevole sull’andamento del campionato. In caso di sconfitta delle pantere si potrebbe aprire una mini crisi dopo il mezzo passo falso con Pinerolo che arriverebbe proprio alle porte della stagione caldissima tra campionato e Champions League. Una sconfitta di Milano invece decreterebbe forse il fatto che la squadra di Marco Gaspari in questa stagione risulterebbe avere qualcosa in meno rispetto alle big che si giocano allo scudetto. Solo ipotesi che ovviamente troveranno certezza nel risultato sul campo. Daniele Santarelli settimana scorsa ha tuonato contro le proprie ragazze dopo la vittoria al tie-break contro la penultima in classifica Pinerolo. Aveva espresso tutta la sua delusione per la prestazione delle giocatrici professando la necessità di fare un bagno di umiltà. Probabilmente un tentativo di scuotere la squadra in una stagione fino a questo momento esaltante per le pantere.

Milano in caso di vittoria rilancerebbe alla grande le proprie ambizioni nel momento più importante della stagione. Tutti ingredienti che rendono la sfida Milano-Conegliano assolutamente imperdibile.