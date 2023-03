Volley femminile A1, 8ª di ritorno: il programma completo

Volley femminile A1, tutto pronto per l’8ª giornata di ritorno che presenta match di assoluto valore. Vediamo nel dettaglio il programma completo.

Volley A1, 8ª di ritorno: programma completo

Questo è il programma completo dell’8ª giornata di ritorno del campionato di volley femminile serie A1:

Pinerolo-Busto Arsizio (domenica 5 marzo ore 17); Scandicci-Chieri (domenica 5 marzo ore 17); Perugia-Cuneo (domenica 5 marzo ore 17); Macerata-Casalmaggiore (domenica 5 marzo ore 17); Vallefoglia-Bergamo (domenica 5 marzo ore 18); Milano-Conegliano (domenica 5 marzo ore 20,30); Firenze-Novara (lunedì 6 marzo alle ore 18,30).

Questa la classifica alla vigilia dell’8ª di ritorno:

Conegliano 54, Scandicci 50, Milano 46, Chieri 42, Novara 40, Bergamo 31, Casalmaggiore 29, Busto Arsizio 28, Firenze 27, Vallefoglia 22, Cuneo 21, Perugia 12, Pinerolo 11, Macerata 7.

Importanti scontri al vertice

In quest’ 8ª giornata di ritorno del campionato di volley serie A1 si sfideranno in partite incrociate le prime 4 della classe. Conegliano va infatti a fare visita a Milano mentre Scandicci ospita Chieri. Due partite imperdibili per gli appassionati di volley perchè potrebebro dare indicazioni davvero importanti. Milano-Conegliano è sfida che vede due squadre che non hanno certo brillato nell’ultimo turno. In Scandicci-Chieri i due team invece arrivano col vento in poppa.

In fondo alla classifica che vede sempre più critica la posizione di Macerata, continua la lotta Perugia-Pinerolo. Entrambe devono assolutamente vincere per continuare il sogno della massima serie. Il turno si completerà lunedì con Firenze-Novara. Per le piemontesi vietato sbagliare, il treno delle big rischia di scappare troppo veloce.