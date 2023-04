Mancano ormai poche ore all’attesissima finale di andata della Cev Cup volley femminile . Alba Blaj-Scandicci sarà il primo atto e si giocherà in Romania oggi mercoledì 5 aprile alle ore 19 (18 ora italiana). Le toscane arrivano all’appuntamento in un buon momento di forma e risultati.

Finale CEV Cup volley: dove vedere Alba Blaj-Scandicci

La finale di andata di Cev Cup volley femminile Alba Blaj-Scandicci è in programma oggi mercoledì 5 aprile alle 18 ora italiana. Il match sarà visibile in diretta su Rai Sport, Eurosport 2 e in live streaming su Discovery Plus. Appuntamento con la storia per la squadra di coach Massimo Barbolini che dopo la vittoria nella scorsa stagione della Challenge Cup tenta ora quella del secondo trofeo continetale per club.

Seconda squadra italiana in campo oggi insieme a Novara impegnata nella semifinale di Champions League.

Le parole di Massimo Barbolini

Queste le parole di Massimo Barbolini raccolte sul sito del club alla vigilia della finale di CEV Cup volley femminile Alba Blaj-Scandicci: « L’Alba Blaj è una squadra per più di metà composta da atlete straniere. Sono una società con grande esperienza europea: nel 2018 sono arrivati fino alla finale di CEV Champions League e qualche anno fa anche giocato la fnale di CEV Cup, per cui è una squadra abituata ad arrivare a questi appuntamenti. Penso che sarà una partita difficile, soprattutto sulle due partite dovremo stare molto attenti. Dovremo fare attenzione a non concedere niente, del resto in questo torneo abbiamo imparato che, tra sfide d’andata e ritorno, non si deve lasciare un punto o un set per strada, perchè possono risultare determinanti per il risultato finale. Sono sicuro che approcceremo la gara con questa consapevolezza, sapendo che sarà una sfida difficile. Loro soprattutto in casa giocano molto bene e hanno messo in difficoltà tante rivali. Simao pronti ad affrontare una partita complicata».