Finale scudetto volley femminile , questa sera all’Arena di Monza ci sarà gara 4 Milano-Conegliano. Le ragazze di Marco Gaspari in caso di vittoria festeggieranno il loro primo storico scudetto. Dall’altra parte della rete le pantere abituate spesso a rinascere tenteranno il tutto per tutto per andare a gara 5.

Finale scudetto volley femminile, le parole di Marco Gaspari

Queste le parole alla vigilia di gara 4 della finale scudetto volley femminile dell’allenatore di Milano Marco Gaspari raccolte sul sito del club lombardo: «In Gara 3 ha funzionato bene la gestione dell’errore. Abbiamo sbagliato poco e messo Conegliano nella condizione di rischiare di più. Muro-difesa invece non ha funzionato. Abbiamo toccato e difeso tanto, ma perso palloni che solitamente teniamo. Conegliano ha un attacco elevato, ma ci vuole ordine, sacrificio: in Gara 4 saranno fondamentali questi aspetti. Inseriremo qualche piccolo accorgimento tattico, come faranno loro Pensiamo al presente, una palla alla volta: questa è la nostra mentalità dai Quarti di Finale dei Play Off. Speriamo che con il supporto dell’Arena potremo fare una partita concreta e paziente».



Vietato sbagliare

È una di quelle partite che sicuramente catalizza l’attenzione dei tantissimi tifosi di volley. Gara 4 Milano-Conegliano potrebbe far esplodere la gioia alle lombarde così come rilanciare le pantere che a quel punto tornerebbero in corsa per l’atto finale al Palaverde. Difficile fare previsioni, una cosa è certa: Milano fino ad ora ha messo in grossissima difficoltà le venete. L’unica sconfitta infatti nella serie è maturata al 5 set. Si ha la sensazione generale che Milano abbia trovato le contromisure per bloccare la corazzata guidata da Daniele Santarelli, certo che la gara di questa sera potrebbe confermare o ribaltare del tutto questa sensazione.