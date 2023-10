Italia-Brasile, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Preolimpico volley maschile

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra gli azzurri e i verdeoro, valevole per la settima ed ultima giornata del torneo Preolimpico di volley maschile. Otto le squadre partecipanti, con le prime due che andranno direttamente alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Oggi pomeriggio alle ore 15 (le 10 locali) a Rio de Janeiro si disputerà il match Italia-Brasile, valevole per settima ed giornata del torneo Preolimpico di volley maschile.

Purtroppo la sconfitta di ieri degli azzurri contro Cuba ha complicato la situazione: infatti qualificarsi per Parigi, ora servirà un'impresa. Considerando il match molto facile dei caraibici contro un Iran già qualificato, gli azzurri sono costretti a vincere contro i verdeoro con un successo per 3-0 o 3-1 e sperare che Cuba faccia peggio nel quoziente set prima ed eventualmente, in caso di parità, nel quoziente punti. Ricordiamo invece che se dovesse vincere il Brasile, sarebbero proprio i sudamericani a qualificarsi per i Giochi Olimpici, insieme alla Germania. In questo caso gli azzurri dovranno sperare al ranking FIVB, che metterà in palio gli ultimi cinque pass.

Italia, i 14 azzurri convocati

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

Dove vedere Italia-Brasile in tv e streaming

La sfida Italia-Brasile (ore15) sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati di Sky l'incontro di Rio, sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Un'altra opzione sarà la piattaforma streaming a pagamento Volleyball World TV.

Leggi anche: