Italia Turchia, streaming LIVE e diretta tv GRATIS: dove vedere il secondo test match degli azzurri

Dopo l'esordio vincente nel primo test match stagionale contro la Serbia, lunedì 13 maggio alle ore 20:30 l'Italia di Ferdinando De Giorgi scenderà in campo contro la Turchia in quel di Cavalese. Ecco di seguito TUTTI i dettagli sul match: i convocati e dove vederlo in diretta tv e streaming gratis

Lunedì 13 maggio alle ore 20:30 al Pala Arpad Weisz di Cavalese andrà in scena il secondo test match dell'Italia di Ferdinando De Giorgi. Dopo la vittoria al tie-break nella bella, lunga e combattuta gara contro la Serbia, gli azzurri scenderanno in campo contro la Turchia di Cedric Enard prima della partenza per la Volleyball Nations League.

Dove vedere Italia Turchia in diretta tv e streaming gratis

Il secondo test match dell'Italia di Fefè De Giorgi, in programma lunedì 13 maggio alle ore 20:30 contro la Turchia, sarà visibile in diretta tv sul canale Rai Sport e in diretta streaming gratis sulla piattaforma Rai Play.

Italia Turchia: i convocati di De Giorgi e Enard

Questo l'elenco delle giocatori convocati per il match amichevole tra Italia e Turchia dai due commissari tecnici, De Giorgi (Italia) e Enard (Turchia):

ITALIA: Edoardo Caneschi, Fabrizio Gironi, Yuri Romano’, Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Marco Vitelli, Damiano Catania, Paolo Porro (Allianz Milano); Lorenzo Sala (Gioiella Prisma Taranto); Gabriele Di Martino, Gianluca Galassi, Marco Gaggini (Mint Vero Volley Monza); Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Francesco Sani (Rana Verona); Riccardo Sbertoli, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Giulio Magalini, Gabriele Laurenzano (Itas Trentino); Simone Giannelli, Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia); Alessandro Bovolenta (Consar Ravenna); Davide Gardini, Luca Porro, Marco Falaschi (Pallavolo Padova); Tommaso Rinaldi, Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena); Fabio Balaso, Simone Anzani, Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova). Allenatore: Ferdinando De Giogi.

TURCHIA: Gurbuz Kaan, Matic Mert, Bostan Arda, Savas Vahit Emre, Subasi Burutay, Mandiraci Efe, Eksi Arslan, Lagumdzija Adis, Gunes Faik Samed, Lagumdzija Mirza, Yenipazar Murat, Bayraktar Berkay, Bayram Efe, Aydin Yasin, Done Volkan, Bulbul Bedirhan. Allenatore: Cedric Enard.

Italia Serbia: il racconto del primo test match stagionale

ITALIA – SERBIA: 3-2 (23-25, 33-31, 20-25, 25-20, 15-11): De Giorgi ha scelto da subito la “consueta” formazione con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Lavia schiacciatori, Russo e Galassi centrali con Balaso libero. Serbia schierata con Todorovic in palleggio, Atanasijevic opposto, Kujundzic e Peric schiacciatori, Krsmanovic e Masulovic centrali con Kapur libero.

ll primo set è stato sostanzialmente equilibrato con gli azzurri che sono stati in vantaggio per lunghi tratti fino a trovarsi sul +2 nelle fasi conclusive (23-21); quando però la situazione sembrava essere instradata, i serbi hanno prima impattato la situazione sul 23-23 per poi piazzare il break decisivo che ha decretato l’1-0 in loro favore sul 25-23.

Incredibile l’andamento del secondo parziale conclusosi sul 33-31 in favore degli azzurri dopo, però, un lunghissimo testa a testa che ha caratterizzato la fase conclusiva di un set che sembrava essere la ripetizione del primo. Sul 23-21, infatti, Giannelli e compagni si sono fatti recuperare sul 23-23 per poi fallire una prima palla set. I serbi, dal canto loro, non hanno mai mollato e per ben cinque volte hanno servito per portarsi sul 2-0. Agguantata la parità sul 31-31 i ragazzi di De Giorgi hanno poi trovato la forza mentale per chiudere meritatamente in proprio favore il set che ha decretato la parità.

Nel terzo set il CT De Giorgi ha effettuato il suo primo cambio inserendo Rinaldi al posto di Lavia in avvio; con il passare dei minuti e con la Serbia avanti, spazio anche per Luca Porro che ha così fatto il suo esordio in maglia azzurra; mentre la Serbia ha poi continuato a gestire la situazione in proprio vantaggio, Alessandro Bovolenta ha sostituito Yuri Romanò. Nonostante i cambi però l’inerzia del parziale non è cambiata e gli ospiti sono riusciti a imporsi 25-20 portandosi così sul 2-1.

L’avvio di quarto set è stato caratterizzato da un buon avvio dell’Italia schierata ancora con Bovolenta opposto e Porro di banda. Sul 15-13 per gli azzurri ingresso in campo anche per Simone Anzani che ha così ritrovato l’azzurro dopo le note vicende di salute della scorsa stagione a causa delle quali aveva saltato i Campionati Europei giocati in casa. Il nuovo assetto scelto dal CT ha dato i suoi frutti con l’Italia che, dopo aver fallito un primo set ball, è riuscita a portare la gara al tie-break grazie al 25-20 conclusivo.

Galvanizzati dall’andamento del quarto set, gli azzurri sono partiti decisi anche nel tie-break che hanno condotto con costanza fino al 15-11 che ha chiuso il match sul 3-2 per Giannelli e compagni.