Dopo il Sei Nazioni, è la competizioni più attesa dagli appassionati di rugby. Il calendario dell’Autumn Nations Cup è ricco di big match e sfide tra campioni. L’Italia deve riscattarsi dalle pessime prestazioni degli ultimi anni e potrà farlo soltanto vincendo ma le avversarie sono tutt’altro che alla portata. Non a caso gli azzurri sono in un girone di ferro con le Fiji, la Scozia e la Francia.

Nella conferenza stampa del calendario dell’Autumn Nations Cup, Franco Smith, CT degli azzurri, ha parlato a tutto tondo delle rivali e l’esperto allenatore sa benissimo che l’Italrugby deve in ogni modo riuscire nell’impresa di qualificarsi ai quarti.

Calendario dell’Autumn Nation Cup: azzurri debuttano con la Scozia

1º turno:

Irlanda vs Galles – venerdì 13 novembre, ore 20:00, Aviva Stadium

Italia vs Scozia – sabato 14 novembre, ore 13:45, Stadio Artemio Franchi

Inghilterra vs Georgia – sabato 14 novembre, ore 16:00, Twickenham Stadium

Francia vs Fiji – domenica 15 novembre, ore 16:15, Stade de La Rabine

2º turno:

Italia vs Fiji – sabato 21 novembre, ore 13:45, Stadio del Conero

Inghilterra vs Irlanda – sabato 21 novembre, ore 16:00, Twickenham Stadium

Galles vs Georgia – sabato 21 novembre, ore 18:15, Parcy Scarlets

Scozia vs Francia – domenica 22 novembre, ore 16:15, BT Murrayfield

3º turno:

Scozia vs Fiji – sabato 28 novembre, ore 14:45, BT Murrayfield

Galles vs Inghilterra – sabato 28 novembre, ore 17:00, Parc y Scarlets

Francia vs Italia – sabato 28 novembre, ore 21:10, Stade de France

Irlanda vs Georgia – domenica 29 novembre, ore 15:00, Aviva Stadium

Finali:

Georgia vs TBC – sabato 5 dicembre, ore 13:00, BT Murrayfield

Irlanda vs TBC – sabato 5 dicembre, ore 15:15, Aviva Stadium

Galles vs TBC – sabato 5 dicembre, ore 17:45, Parc y Scarlets

Inghilterra vs TBC – domenica 6 dicembre, ore 15:00, Twickenham Stadium