Rugby Sei Nazioni, dove vedere Inghilterra – Galles: streaming e diretta TV in chiaro?

Torna il grande Rugby del Sei Nazioni con il match Inghilterra – Galles che si disputerà sabato 26 Febbraio alle ore 17:45, ma prima di scoprire dove vedere la gara tra i leoni inglesi e i rossi gallesi vediamo come arrivano i due team alla vigilia dell’incontro.

L’Inghilterra cercherà di dare continuità alla netta vittoria sull’Italia (33-0) per continuare la sua rincorsa alla Francia capolista. Gli inglesi visti a Roma partono nettamente favoriti contro il Galles, apparso meno robusto del solito. I rossi arrivano al difficile match contro l’Inghilterra dopo aver sconfitto di misura la Scozia, un pò a sorpresa. Sulla carta sembra una missione quasi proibitiva ma soltanto il campo saprà alla fine decidere chi porterà a casa i punti della vittoria.

Per entrambe le squadre sarà uno spartiacque importantissimo per comprendere lo sviluppo del torneo intero.

Sei Nazioni, dove vedere Inghilterra – Galles in streaming e diretta TV

il match sarà visibile su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (ch. 204); per gli abbonati di Sky il torneo sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Sarà possibile seguire l’evento anche sulla piattaforma streaming di Sky Now TV.