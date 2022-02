Allo Stade de France inizia il Sei Nazioni di un’Italia gagliarda che spaventa la Francia, disputando un grande primo tempo. Gli uomini di Crawley difendono con grande caparbietà mostrando un’attenzione costante in quelli che sono i punti deboli: il punto d’incontro e le palle alte.

Quella delle palle alte è una soluzione che i transalpini provano spesso per aggirare una difesa che tiene molti uomini a fare densità. La differenza tecnica è abissale eppure gli azzurri non demeritano e chiudono il primo tempo assolutamente in partita dopo essere stati anche in vantaggio.

La gara resta apertissima fino a 12′ dalla fine quando la quarta meta francese chiude definitivamente la contesa. La Francia arrotonderà poi a tempo scaduto per un 37-10 finale che sembra molto eccessivo per quanto visto in campo.

Sei Nazioni, un’Italia gagliarda spaventa la Francia. Il tabellino

Francia: 15 Melvyn Jaminet, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Gabin Vilière, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Dylan Cretin, 6 Anthony Jelonch, 5 Paul Willemse, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille

Mete: Jelonch 25′, Villiere 40’+1, Villiere 50′, Penaud 68′, Villiere 80’+1

Trasformazioni: Jaminet 40’+1, 69′, Ntamack 80’+2

Punizioni: Jaminet 5′, 34′

Italia: 15 Edoardo Padovani, 14 Tommaso Menoncello, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Marco Zanon, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Tiziano Pasquali, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti

Mete: Menoncello 17′

Trasformazioni: Garbisi 18′

Punizioni: Garbisi 29′