Sei Nazioni, Lamaro: “Stiamo facendo passi in avanti”

E’ la vigilia dell’inizio del Sei Nazioni e Michele Lamaro è chiamato a parlare in conferenza stampa, in vista della sua prima presenza in nazionale con i gradi di capitano. Una conferenza stampa che ripercorre le tappe tra ambizioni ed emozione dettate dal nuovo ruolo di capitano.

Una strada lunghissima quella del futuro leader della nazionale azzurra iniziata a pochi metri dallo Stadio Flaminio, in cui l’Italia gioca le sue partite casalinghe, dove il padre viveva e dalla cui abitazione si sentiva il tifo per i nostri giocatori. “Mio padre abitava a 500 metri dal Flaminio. Andavamo sempre alle partite: vidi il drop di Marcato (che ci regalò la vittoria contro la Scozia nel torneo del 2007)”

Sei Nazioni, Lamaro: “Abbiamo iniziato un nuovo ciclo. Stiamo facendo passi in avanti”

La conferenza stampa è continuata tra quelle che saranno le ambizioni personali e della squadra e sul percorso che si dovrà intraprendere. “Vogliamo cambiare il modo in cui è stata vista da fuori l’Italia negli ultimi anni. Le sensazioni di partenza sono buone e c’è grande energia: dobbiamo portarla in campo ed essere consistenti ”.

“A novembre abbiamo iniziato un nuovo ciclo: questo Sei Nazioni dobbiamo mettere le nostre fondamenta. Fare un passo in avanti rispetto a novembre, migliorando ogni giorno. Sono molto contento di come è stato approcciato il lavoro da parte dei ragazzi. Stiamo facendo passi in avanti ma dovremo dimostrarlo in campo”