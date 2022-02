Rugby, sette anni fa l’ultima vittoria dell’Italia nel Sei Nazioni

Era il 28 Febbraio 2015, sette anni fa l’ultima vittoria dell’Italia nel Sei Nazioni. Una data che evoca dolci ricordi, come l’impresa al Murrayfield di Edimburgo, proprio contro la Scozia, prossimo avversario degli azzurri nel Sei Nazioni di quest’anno.

Una maledizione che sembra non avere mai fine. Gli azzurri del rugby sembrano aver smarrito quel percorso di crescita che sembrava poterli portare a giocare alla pari il prestigioso torneo e che invece ha visto il tempo trascorrere impietoso senza mai più assaporare il gusto dolce della vittoria.

28 Febbraio 2015: l’ultima vittoria dell’Italia nel Sei Nazioni

La Scozia è tradizionalmente l’avversario con il quale più volte siamo riusciti a vincere. Quel giorno ci accolsero con un completo rosso, come atto di cavalleria nei confronti della nostra divisa azzurra. Era l’Italia di Jaques Brunel, trascinata in campo dall’indimenticabile capitano Sergio Parisse. Altri campioni che scesero in campo quel giorno: Simone Favaro, Francesco Minto, Joshua Furno, George Biagi, Dario Chistolini, Leonardo Ghiraldini, Matias Aguero, Michele Visentin, Giovambattista Venditti (oggi team manager), Luca Morisi, Enrico Bacchin, Kelly Haimona ed Edoardo Gori.

https://www.youtube.com/watch?v=kfrn5zi4RZ8

Vinciamo grazie ad una metà tecnica dopo che l’esperto arbitro irlandese George Clancy non se l’era sentita di fischiare una punizione contro i padroni di casa scozzesi. Watson si prende il cartellino giallo per aver fatto crollare alla disperata il nostro attacco ormai dietro la linea di meta. Vinciamo 22-19 dopo il calcio di realizzazione della meta con le lacrime di Parisse che segnano nel tempo l’incredibile impresa azzurra.

Sette anni dall’ultima vittoria dell’Italia nel Sei Nazioni. Toppo, decisamente troppo. E’ arrivato il tempo di regalare e regalarsi un’impresa come quella di quel 28 febbraio 2015.