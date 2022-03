Francia Inghilterra in diretta TV, streaming, TV8? Ecco dove vedere Sei Nazioni

Eccoci arrivati all’ultima giornata del Sei Nazioni 2022 e prima di scoprire dove vedere Francia – Inghilterra facciamo un breve focus sulla situazione del torneo.

Il match di Parigi rischia di essere soltanto un appuntamento in cui si affrontano due squadre fortissime e dalle grande tradizione. Molto dipenderà dal risultato del match tra l’Irlanda e la Scozia nel pomeriggio. I verdi devono vincere e poi sperare. I galletti francesi sono ancora in corsa per il grande slam e naturalmente per la vittoria finale.

L’Inghilterra paga un torneo con molti bassi e pochi alti e vorrà chiudere in bellezza contro i rivali francesi.

Francia – Inghilterra, ecco dove vedere l’ultimo match del Sei Nazioni

Inghilterra Irlanda sarà visibile sabato 12 marzo alle ore 17:45 su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (ch. 204); per gli abbonati di Sky il torneo sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili.

Ci sarà la possibilità anche di seguire il match su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Non è prevista la trasmissione dell’incontro su TV8 in cui si può ricercare dove vedere i match dell’Italia durante questo Sei Nazioni.