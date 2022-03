Sei nazioni dove vedere Italia Scozia: SKY diretta TV in chiaro e streaming gratis

E’ di nuovo Sei Nazioni. Ecco dove vedere Italia-Scozia in diretta TV in chiaro e streaming gratis. Il match si giocherà sabato Sabato 12 Marzo alle ore 15:15 allo Stadio Olimpico di Roma. Servirà tutto il supporto del pubblico italiano per spingere gli azzurri verso la vittoria nell’ultima gara casalinga del Sei Nazioni 2022.

L’unico modo per evitare il Cucchiaio di Legno è quello di vincere. Ormai il premio che spetta a chi perde tutte le partite del torneo è una consuetudine per l’Italia. Un premio che dura da 6 edizioni e una vittoria che manca da oltre 30 partite.

I ragazzi di Kieran Crowley vogliono stupire trascinati dal capitano Lamaro sul rettangolo di gioco.

Sei Nazioni dove vedere Italia Inghilterra: streaming gratis e diretta in chiaro

Scopriamo dove vedere Italia-Scozia: il match sarà visibile su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (ch. 204); per gli abbonati di Sky il torneo sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Sarà possibile seguire l’evento anche sulla piattaforma streaming di Sky Now TV.

Come tutte le partite degli azzurri nel Sei Nazioni Italia-Scozia sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito sul sito del canale.