I test match dell’Italia del Rugby: date e orari delle sfide

Il grande rugby internazionale torna tre mesi dopo il 6 Nazioni con tanti test match dell’Italia del rugby e non soltanto. Il movimento degli azzurri appare rinfrancato dopo una primavera che ha visto le vittorie nel 6 Nazioni della nostra nazionale maggiore in Galles e della nostra selezione Under 20, che è riuscita a battere gli inglesi non concedendo neanche un punto.

Un movimento che sembrava in crisi e che sicuramente deve ancora crescere moltissimo per colmare un gap che appare evidente almeno con gli stati britannici e con la Francia. Molto è già stato fatto ma moltissimo c’è ancora da fare per uno sport che vuol togliersi l’appellativo di “sport di nicchia” e diventare popolare come già accade in molte altre zone d’Europa e non solo.

Test Match Italia del Rugby: tutte le gare della nostra nazionale maggiore

Il nuovo corso di programmazione partirà sabato 25 Giugno da Lisbona, ecco dove vedere il match Italia-Portogallo in cui si cerca di trovare nuove soluzioni tecniche e nuovi sviluppi di gioco. Il match si disputerà alle ore 18:00. A distanza di pochi giorni i ragazzi di coach Kieran Crowley affronteranno la Romania il giorno 1° Luglio. Questo periodo di test match per l’Italia del rugby si concluderà invece il giorno 10 Luglio a Batumi contro la Georgia.

Ecco le gare nel dettaglio:

Sabato 25 giugno, ore 17.00, Portogallo-Italia

Venerdì 1 luglio, ore 20.00, Romania-Italia

Domenica 10 luglio, ore 18.00, Georgia-Italia

Si lavora dura affinché l’impresa storica contro il Galles al 6 Nazioni non resti un episodio isolato.