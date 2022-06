Rugby Italia-Portogallo test match: dove vedere in diretta TV e streaming

L’Italia del Rugby torna a disputare un match ufficiale dopo la discreta parentesi al 6 Nazioni 2022, ecco dove vedere il test match Italia-Portogallo. Archiviato l’ultimo torneo in cui gli azzurri hanno affrontato Inghilterra, Francia, Scozia, Galles e Irlanda disputando buone gare e altre invece meno buone, arrivano dei test match abbordabili in cui si può testare condizione e nuove trame di gioco. Italia – Portogallo si giocherà infatti a Lisbona sabato 25 giugno alle ore 18:00 e non sarà l’unica gara internazionale in programma:

Giappone-Uruguay – in Giappone (a Fukuoka)

Paesi Bassi-Zimbabwe – in Olanda (ad Amsterdam)

Portogallo-Italia – in Portogallo (ore 18, a Lisbona)

Cile-Scozia A – in Cile (a Santiago)

Spagna-Barbarians – in Spagna (a Gijón)

Italia-Portogallo, dove vedere il test match della nazionale azzurra di rugby

Sarà possibile seguire Italia – Portogallo in diretta in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 sul satellite), e in diretta streaming su SkyGo e NOW, con collegamento previsto dalle ore 17:55.

Si tratta del ritorno in campo ufficiale della nostra nazionale di rugby dopo l’incredibile vittoria nel 6 Nazioni contro il Galles. Un successo di misura 22-21 che ha permesso agli azzurri di rompere un digiuno che durava da sette anni e di non ricevere l’ennesimo cucchiaio di legno, trofeo “in negativo” che spetta a chi perde tutte le gare del torneo.