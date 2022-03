Sei Nazioni Galles Italia 21-22: Capuozzo show e vittoria azzurra

Nell’ultima giornata del Sei Nazioni arriva finalmente la prima vittoria degli azzurri, Galles-Italia 21-22 con una pazzesca meta nell’ultimo minuto di gara. Una vittoria che mancava da 7 anni e che arriva dopo ben 36 sconfitte consecutive.

Un altro capolavoro di Capuozzo all’ultimo minuto, dopo le due mete contro la Scozia. Il giovane azzurro va via in serpentina prima di cedere a Padovani un comodo pallone da mettere in meta. Garbisi trasforma e la maledizione del Sei Nazioni è svanita.



GALLES – ITALIA 21-22: il tabellino

Marcatori: 12′ Garbisi (I, cp), 16′ Padovani (I, cp), 27′ Watkin (G, m) Biggar (tr), 31′ Garbisi (I, cp), 33′ Padovani (I, cp), 52′ Lake (G, m) Biggar (tr), 57′ Garbisi (I, cp), 68′ Adams (G, m) Biggar (tr), 78′ Padovani (m) Garbisi (tr)

Se Nazioni Galles-Italia 21-22: Highligts

Il video della favolosa azione di Capuozzo che regala la vittoria all’Italia