Sei Nazioni 2023, dove vedere Inghilterra-Italia: diretta tv in chiaro e streaming live

Torna il Sei Nazioni di Rugby con le sfide della seconda giornata del calendario del torneo della palla ovale più importante del mondo, ecco dove vedere Inghilterra Italia.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo l’ottima impressione suscitata nel match di esordio contro la Francia, che però non è bastata per evitare la sconfitta (qui il VIDEO di Italia-Francia 24-29). Gli inglesi invece sono chiamati a riscattare la pesante sconfitta patita proprio a Twickenham contro i cugini della Scozia con il punteggio di 23 a 29. Ma i come questa volta sembra che Capuozzo e compagni hanno la possibilità di affacciarsi nella casa degli inglesi con qualche possibilità di portare via un risultato positivo.

Inghilterra-Italia, le scelte di Crowley per il secondo match del Sei nazioni

Questi i quindici che il tecnico azzurro ha scelto per la gara contro l’Inghilterra:

15 Capuzzo

14 Padovani

13 Brex

12 Morisi

11 Menoncello

10 Allan

9 Varney

8 Cannone L.

7 Lamaro (CAP)

6 Negri

5 Ruzza

4 Cannone N.

3 Riccioni

2 Nicotera

1 Fischetti

CT Kieran Crowley

Torna in campo dal primo minuto Padovani con il numero 14 al posto di Bruno per sfruttare la maggiore fisicità e predisposizione nel gioco aereo. Padovani fu l’autore della storica meta contro il Galles che lo scorso anno permise agli azzurri di scongiurare il “cucchiaio di legno” ed espugnare Cardiff.

Inghilterra-Italia, dove vedere la seconda sfida degli azzurri nel Sei Nazioni

Il match Inghilterra-Italia sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204), mentre per tutti gli abbonati sarà possibile seguire il match in streaming live attraverso l’APP Sky GO oppure con NOW TV.

Inghilterra-Italia sarà trasmessa anche in diretta televisiva in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.