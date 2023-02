VIDEO Sei nazioni, Italia-Francia 24-29. Azzurri ad un passo dall’impresa

E’ iniziato lo spettacolo del Sei Nazioni di Rugby e i nostri azzurri sono stati subito protagonisti sfiorando un’impresa storica, la nazionale si è infatti arresa col parziale di Italia-Francia 24-29 disputando un match gagliardo nel quale probabilmente avrebbe meritato qualcosa di più. C’è comunque da essere assolutamente soddisfatti per un’impresa sfiorata contro i campioni in carica della Francia. La sensazione comunque è quella che l’Italia non sarà lo sparring partner per le esibizioni altrui ma darà del filo da torcere a tutte le avversarie di questo prestigiosissimo appuntamento di Rugby.

Domenica prossima l’Italia è attesa da un’altra gara sulla carta proibitiva. Sarà infatti il tempio di Twickenham ad ospitare la gara Inghilterra-Italia che chiamerà gli azzurri del rugby a tentare un’impresa mai riuscita nel calendario del Sei Nazioni. A guidare le folate offensive azzurre ci sarà certamente Ange Capuozzo, anche ieri contro la Francia autore di una meta e di un’ottima partita.

VIDEO Italia-Francia 24-29, l’esordio azzurro nel Sei Nazioni

Non è bastata una grande Italia, in vantaggio a un quarto d’ora dalla fine, per avere la meglio sulla Francia campione in carica. La meta di Jalibert poi trasformata da Ramos ci batte e lascia l’amaro in bocca per un’impresa soltanto sfiorata.

Marcatori: 4′ Flament (F, m) Ramos (tr), 13′ Allan (I, cp), 18′ Ramos (F, m), 23′ Allan (I, cp), 27′ Dumortier (F, m) Ramos (tr), 32′ Capuozzo (I, m), 40′ Allan (I, cp), 46′ Ramos (F, cp), 52′ Italia (meta tecnica), 61′ Allan (I, cp), 66′ Jalibert (F, m) Ramos (tr)