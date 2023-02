Al via il Sei Nazioni: chi è Ange Capuozzo speranza azzurra

Si chiama Ange Capuozzo la speranza azzurra per il Sei Nazioni 2023. L’italo-francese ha origini napoletane e gioca ormai stabilmente in nazionale italiana dalla scorsa stagione. E’ stato il trascinatore della nostra selezione verso una vittoria nel torneo che mancava da diversi anni. A sorpresa ha ricevuto la candidatura come rivelazione dell’anno, riconoscimento poi raggiunto grazie a World Rugby.

177 centimetri per 71 chilogrammi Ange Capuozzo è un estremo velocissimo e dalle giocate imprevedibili, difficilmente leggibili dalle difese avversarie. Proprio da una di queste sue intuizioni, coadiuvata dalla grandissima velocità e tecnica, è nata la meta che ha permesso all’Italia di battere il Galles a domicilio. In questo modo la nostra nazionale ha scongiurato l’ennesimo cucchiaio di legno durante il Sei Nazioni dello scorso anno. Fu Padovani a depositare nell’aria di meta l’assist di Capuozzo. L’Italia è riuscita così ad interrompere un digiuno che durava da 36 partite.

Ange Capuozzo esalta l’Italia: un Sei Nazioni da protagonisti?

La domanda che tutti si pongono alla vigilia del Sei Nazioni 2023 è se l’Italia riuscirà, grazie anche ad Ange Capuozzo, a vivere un torneo finalmente da protagonista. E’ indubbio che mai come quest’anno gli azzurri del rugby arrivino alla vigilia di questo appuntamento con il morale a mille. I test match contro Australia, battuta per la prima volta, e Sudafrica (sconfitta con onore) hanno dimostrato che la nostra squadra può giocarsela contro tutti.

Vediamo se sarà proprio il “furetto di Grenoble” Ange Capuozzo l’uomo in più per l’Italia durante il prossimo Sei Nazioni.