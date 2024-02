Dove vedere Italia-Inghilterra Sei Nazioni in diretta tv e streaming live: Sky, NOW o TV8?

Italia-Inghilterra inaugura il cammino degli azzurri al Torneo del Sei Nazioni 2024. Scopriamo dove vedere l'esordio della nostra nazionale contro la temibile Inghilterra in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Grande attesa per questo incontro.

Italia-Inghilterra Sei Nazioni 2024 ecco dove vedere in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live l'esordio degli azzurri nel torneo di rugby più atteso e importante d'Europa. L'attesissimo incontro si giocherà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 15:15 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Il match è valido come incontro della giornata numero 1 del Sei Nazioni 2024.

Azzurri subito chiamati ad affrontare la nazionale dei Tre Leoni mai battuta nella storia del rugby. Un impegno quindi subito di grande difficoltà per l'Italia che però ha bisogno di uscire da questo torneo con delle buone prestazioni che possano essere trainanti per tutto il movimento. Sempre molto atteso Ange Capuozzo, il giocatore azzurro di maggior talento e in grado con la sua velocità e temerarietà di trascinare i suoi compagni.

Dove vedere Italia-Inghilterra Sei Nazioni 2024 in tv e streaming

Italia-Inghilterra prima sfida del Sei Nazioni 2024 si giocherà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 15:15 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su TV8.

Sarà possibile seguire l'incontro sempre in diretta televisiva su Sky Sport dopo la sottoscrizione dell'abbonamento al servizio. Match che sarà trasmesso anche in streaming live da Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW TV, scaricando le APP su un qualsiasi dispositivo mobile.

Ecco tutti gli impegni degli azzurri al Sei Nazioni 2024:

03/02 Ore 15.15, Italia-Inghilterra (Stadio Olimpico, Roma)

11/02 Ore 16.00, Irlanda-Italia (Aviva Stadium, Dublino)

25/02 Ore 16.00, Francia-Italia (Pierre Mauroy, Lille)

09/03 Ore 15.15, Italia-Scozia (Stadio Olimpico, Roma)

16/03 Ore 15.15, Galles-Italia (Principality Stadium, Cardiff)

Italia-Inghilterra Sei Nazioni 2024: lo scorso anno sconfitta a Londra

Grande battaglia lo scorso anno nel match di Londra con gli azzurri che fecero a più riprese tremare i favoriti inglesi prima di arrendersi soltanto nel finale con un punteggio accettabile di 31-14.