Galles-Italia Sei Nazioni 2024 diretta tv e streaming live, Sky o TV8? Dove vedere Rugby

Con Galles-Italia si conclude il cammino degli azzurri al Torneo del Sei Nazioni 2024. Scopriamo dove vedere il match della nostra nazionale in trasferta contro i gallesi in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Grande attesa per questo incontro.

Ecco dove vedere Galles-Italia Sei Nazioni di Rugby 2024 in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo incontro si giocherà sabato 16 marzo alle ore 15:15 presso il Millennium Stadium di Cardiff. Il match è valido per l'a giornata numero 3'ultima giornata del Sei Nazioni di Rugby 2024.

L'Italia arriva a questa sfida dopo la vittoria di sabato scorso all'Olimpico di Roma contro la Scozia, riassunta ottimamente dalle parole del CT azzurro Quesada. I nostri ragazzi hanno l'occasione, vincendo, di chiudere il torneo per la prima volta con soltanto due sconfitte al passivo, dopo aver già scongiurato l'ennesimo cucchiaio di legno. Inoltre grazie ad una serie di eventi concatenati potrebbero addirittura chiudere la terzo posto in classifica mettendosi dietro squadre fortissime come Francia, Scozia e Galles. Un'evento quindi da non perdere e che potrebbe rappresentare una pietra miliare nella storia di questo sport per i nostri colori.

Dove vedere Galles-Italia Sei Nazioni in tv e streaming

Galles-Italia si giocherà sabato 16 marzo alle ore 15:15 presso il Millennium Stadium di Cardiff. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su TV8.

Sarà possibile seguire l'incontro sempre in diretta televisiva su Sky Sport dopo la sottoscrizione dell'abbonamento al servizio. Match che sarà trasmesso anche in streaming live da Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW TV, scaricando le APP su un qualsiasi dispositivo mobile.

Ecco tutti i risultati degli azzurri al Sei Nazioni 2024:

03/02 Italia- Inghilterra 24-27 (Stadio Olimpico, Roma)

11/02 Irlanda-Italia 36-0 (Aviva Stadium, Dublino)

25/02 Francia-Italia 13-13 (Pierre Mauroy, Lille)

09/03 Italia-Scozia 31-29 (Stadio Olimpico, Roma)

16/03 Ore 15.15, Galles-Italia (Principality Stadium, Cardiff)

