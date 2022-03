Sci alpino maschile, Kvitfjell 2022: dove vedere in tv, streaming, programma e orari

Dopo aver disputato due slalom speciali a Garmisch-Partenkirchen (Germania), la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022 si sposta in Norvegia per le tre gare in programma sulla pista Olympiabakken. Si tratta delle due discese libere (la prima è il recupero di quella non disputata a Lake Louise) e il super G di Kvitfjell, che andranno in scena dal 4 al 6 marzo. Si tratta degli ultimi appuntamenti di velocità prima delle finali, che saranno disputate a Courchevel/Meribel (Francia).

La classifica di discesa libera vede al comando il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, con appena otto punti sullo svizzero Beat Feuz e quarantatré sull’austriaco Matthias Mayer. Anche il leader della classifica generale di sci alpino maschile, l’elvetico Marco Odermatt (-44), e l’azzurro Dominik Paris (-89) sono ancora matematicamente in lizza per la Coppa di specialità. Discorso diverso in supergigante, dove Kilde guida la graduatoria con sessantuno punti su Odermatt e novanta su Mayer (gli altri oltre la tripla cifra di distacco), con due sole gare rimanenti in questa disciplina.

Sci alpino maschile, Kvitfjell 2022: dove vedere e orari delle gare

Le due discese libere e il super G di Kvitfjell saranno trasmessi in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed Eurosport Player.

Venerdì 4 marzo: prima discesa libera, ore 11.30

Sabato 5 marzo: seconda discesa libera, ore 11.30

Domenica 6 marzo: super G, ore 11.00