Dopo aver disputato la prima discesa Kitzbuehel, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023 resta in Austria per l’ultima delle due gare in programma sulla Streif: un’altra discesa Kitzbuehel. Quest’ultima rappresenta la ventiduesima prova del calendario e lo svizzero Marco Odermatt guida la classifica generale a quota 1186 punti; ne ha 325 e 521 di vantaggio sui norvegesi Aleksander Aamodt Kilde e Henrik Kristoffersen.

A livello di specialità è l’ottava gara stagionale e, in questo caso, Kilde primeggia nella relativa graduatoria a quota 520. Il margine è di 101 lunghezze sull’austriaco Vincent Kriechmayr e di 134 su Odermatt.

Discesa Kitzbuehel 2023, CdM di sci alpino maschile: dove vedere, orario e start list

La discesa Kitzbuehel sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed eurosport.com. E’ in programma oggi sabato 21 gennaio e avrà luogo a partire dalle 11.30. Di seguito i pettorali di partenza designati per la seconda discesa Kitzbuehel:

1-30

1 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

2 FERSTL Josef 1988 GER Head

3 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

4 GANONG Travis 1988 USA Atomic

5 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

6 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

7 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

8 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

9 FEUZ Beat 1987 SUI Head

10 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

11 CRAWFORD James 1997 CAN Head

12 CLAREY Johan 1981 FRA Head

13 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

14 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

15 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

16 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

17 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

18 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

19 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

20 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

21 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

22 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

23 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

24 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

25 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

26 CATER Martin 1992 SLO Salomon

27 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

28 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

29 THÉAUX Adrien 1984 FRA Head

30 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

31-58

31 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

32 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

33 MORSE Sam 1996 USA Fischer

34 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

35 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

36 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

37 MOLTENI Nicolò 1998 ITA Head

38 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

39 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

40 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

41 LEHTO Elian 2000 FIN Augment

42 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

43 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

44 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar

45 PFIFFNER Marco 1994 LIE

46 MURISIER Justin 1992 SUI Head

47 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic

48 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic

49 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

50 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

51 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

52 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

53 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

54 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

55 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

56 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol

57 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

58 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

ALBO D’ORO MASCHILE STREIF

Discesa libera Kitzbuehel 1967-1978

21 gennaio 1967, Coppa del Mondo 1967: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Franz Vogler (Germania Ovest) 3. Heini Messner (Austria)

20 gennaio 1968, Coppa del Mondo 1968: 1. Gerhard Nenning (Austria) 2. Jean-Claude Killy (Francia) 3. Andreas Sprecher (Svizzera)

18 gennaio 1969, Coppa del Mondo 1968-1969: 1. Karl Schranz (Austria) 2. Jean-Daniel Dätwyler (Svizzera) 3. Karl Cordin (Austria), Henri Duvillard (Francia)

14 gennaio 1972, Coppa del Mondo 1971-1972: 1. Karl Schranz (Austria) 2. Henri Duvillard (Francia) 3. Bernhard Russi (Svizzera)

15 gennaio 1972, Coppa del Mondo 1971-1972: 1. Karl Schranz (Austria) 2. Henri Duvillard (Francia) 3. Heini Messner (Austria)

27 gennaio 1973, Coppa del Mondo 1972-1973: 1. Roland Collombin (Svizzera) 2. Bernhard Russi (Svizzera) 3. Bob Cochran (USA)

26 gennaio 1974, Coppa del Mondo 1973-1974: 1. Roland Collombin (Svizzera) 2. Stefano Anzi (Italia), Giuliano Besson (Italia)

18 gennaio 1975, Coppa del Mondo 1974-1975: 1. Franz Klammer (Austria) 2. Gustav Thöni (Italia) 3. Werner Grissmann (Austria)

25 gennaio 1976, Coppa del Mondo 1975-1976: 1. Franz Klammer (Austria) 2. Erik Håker (Norvegia) 3. Josef Walcher (Austria)

15 gennaio 1977, Coppa del Mondo 1976-1977: 1. Franz Klammer (Austria) 2. René Berthod (Svizzera) 3. Bernhard Russi (Svizzera)

20 gennaio 1978, Coppa del Mondo 1977-1978: 1. Josef Walcher (Austria) 2. Walter Vesti (Svizzera) 3. Renato Antonioli (Italia)

21 gennaio 1978, Coppa del Mondo 1977-1978: 1. Sepp Ferstl (Germania Ovest), 2. Josef Walcher (Austria) 3. Michael Veith (Germania Ovest)

Discesa libera Kitzbuehel 1979-1986

20 gennaio 1979, Coppa del Mondo 1978-1979: 1. Sepp Ferstl (Germania Ovest) 2. Peter Wirnsberger (Austria) 3. Uli Spieß (Austria)

12 gennaio 1980, Coppa del Mondo 1979-1980: 1. Ken Read (Canada) 2. Harti Weirather (Austria) 3. Herbert Plank (Italia)

17 gennaio 1981, Coppa del Mondo 1980-1981: 1. Steve Podborski (Canada) 2. Peter Müller (Svizzera) 3. Peter Wirnsberger (Austria)

15 gennaio 1982, Coppa del Mondo 1981-1982: 1. Harti Weirather (Austria) 2. Steve Podborski (Canada) 3. Ken Read (Canada)

16 gennaio 1982, Coppa del Mondo 1981-1982: 1. Steve Podborski (Canada) 2. Franz Klammer (Austria) 3. Ken Read (Canada)

21 gennaio 1983, Coppa del Mondo 1982-1983: 1. Bruno Kernen (Svizzera) 2. Steve Podborski (Canada) 3. Urs Räber (Svizzera)

22 gennaio 1983, Coppa del Mondo 1982-1983: 1. Todd Brooker (USA) 2. Urs Räber (Svizzera) 3. Ken Read (Canada)

21 gennaio 1984, Coppa del Mondo 1983-1984: 1. Franz Klammer (Austria) 2. Erwin Resch (Austria) 3. Anton Steiner (Austria)

11 gennaio 1985, Coppa del Mondo 1984-1985: 1. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 2. Franz Heinzer (Svizzera) 3. Peter Wirnsberger (Austria)

12 gennaio 1985, Coppa del Mondo 1984-1985: 1. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 2. Helmut Höflehner (Austria) 3. Todd Brooker (USA)

17 gennaio 1986, Coppa del Mondo 1985-1986: 1. Peter Wirnsberger (Austria) 2. Erwin Resch (Austria) 3. Pirmin Zurbriggen (Svizzera)

18 gennaio 1986, Coppa del Mondo 1985-1986: 1. Peter Wirnsberger (Austria) 2. Erwin Resch (Austria) 3. Michael Mair (Italia)

Discesa libera Kitzbuehel 1987-1997

25 gennaio 1987, Coppa del Mondo 1986-1987: 1. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 2. Erwin Resch (Austria) 3. Peter Müller (Svizzera)

13 gennaio 1989, Coppa del Mondo 1988-1989: 1. Marc Girardelli (Lussemburgo) 2. Michael Mair (Italia) 3. Roman Rupp (Austria)

14 gennaio 1989, Coppa del Mondo 1988-1989: 1. Daniel Mahrer (Svizzera) 2. Marc Girardelli (Lussemburgo) 3. Peter Wirnsberger (Austria)

20 gennaio 1990, Coppa del Mondo 1989-1990: 1. Atle Skårdal (Norvegia) 2. Helmut Höflehner (Austria) 3. Pirmin Zurbriggen (Svizzera)

12 gennaio 1991, Coppa del Mondo 1990-1991: 1. Franz Heinzer (Svizzera) 2. Peter Runggaldier (Italia) 3. Rob Boyd (Canada)

17 gennaio 1992, Coppa del Mondo 1991-1992: 1. Franz Heinzer (Svizzera) 2. Daniel Mahrer (Svizzera) 3. Xavier Gigandet (Svizzera)

18 gennaio 1992, Coppa del Mondo 1991-1992: 1. Franz Heinzer (Svizzera) 2. A.J. Kitt (USA) 3. Patrick Ortlieb (Austria)

15 gennaio 1994, Coppa del Mondo 1993-1994: 1. Patrick Ortlieb (Austria) 2. Marc Girardelli (Lussemburgo) 3. William Besse (Svizzera)

14 gennaio 1995, Coppa del Mondo 1994-1995: 1. Luc Alphand (Francia) 2. Armin Assinger (Austria) 3. Werner Perathoner (Italia)

13 gennaio 1996, Coppa del Mondo 1995-1996: 1. Günther Mader (Austria) 2. Luc Alphand (Francia) 3. Peter Runggaldier (Italia)

24 gennaio 1997, Coppa del Mondo 1996-1997: 1. Luc Alphand (Francia) 2. Werner Franz (Austria) 3. William Besse (Svizzera)

25 gennaio 1997, Coppa del Mondo 1996-1997: 1. Fritz Strobl (Austria) 2. Werner Franz (Austria) 3. Luc Alphand (Francia)

Discesa libera Kitzbuehel 1998-2008

23 gennaio 1998, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Didier Cuche (Svizzera) 2. Nicolas Burtin (Francia) 3. Jean-Luc Crétier (Francia)

24 gennaio 1998, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Kristian Ghedina (Italia) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Josef Strobl (Austria)

22 gennaio 1999, Coppa del Mondo 1998-1999: 1. Lasse Kjus (Norvegia) 2. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 3. Werner Franz (Austria)

23 gennaio 1999, Coppa del Mondo 1998-1999: 1. Hans Knauß (Austria) 2. Peter Rzehak (Austria) 3. Werner Franz (Austria)

22 gennaio 2000, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Fritz Strobl (Austria) 2. Kristian Ghedina (Italia), Josef Strobl (Austria)

20 gennaio 2001, Coppa del Mondo 2000-2001: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Hannes Trinkl (Austria) 3. Stephan Eberharter (Austria), Daron Rahlves (USA)

19 gennaio 2002, Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Stephan Eberharter (Austria) 2. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 3. Hannes Trinkl (Austria)

25 gennaio 2003, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Daron Rahlves (USA) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Kjetil André Aamodt (Norvegia)

22 gennaio 2004, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Lasse Kjus (Norvegia) 2. Stephan Eberharter (Austria) 3. Daron Rahlves (USA)

24 gennaio 2004, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Stephan Eberharter (Austria) 2. Daron Rahlves (USA) 3. Ambrosi Hoffmann (Svizzera)

21 gennaio 2006, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Michael Walchhofer (Austria) 2. Marco Büchel (Liechtenstein) 3. Daron Rahlves (USA)

19 gennaio 2008, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Didier Cuche (Svizzera) 2. Bode Miller (USA), Mario Scheiber (Austria)

Discesa libera Kitzbuehel 2009-2020

24 gennaio 2009, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Didier Défago (Svizzera) 2. Michael Walchhofer (Austria) 3. Klaus Kröll (Austria)

23 gennaio 2010, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Didier Cuche (Svizzera) 2. Andrej Šporn (Slovenia) 3. Werner Heel (Italia)

22 gennaio 2011, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Didier Cuche (Svizzera) 2. Bode Miller (USA) 3. Adrien Théaux (Francia)

21 gennaio 2012, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Didier Cuche (Svizzera) 2. Romed Baumann (Austria) 3. Klaus Kröll (Austria)

26 gennaio 2013, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Dominik Paris (Italia) 2. Erik Guay (Canada) 3. Hannes Reichelt (Austria)

25 gennaio 2014, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Hannes Reichelt (Austria) 2. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. Bode Miller (USA)

24 gennaio 2015, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Dominik Paris (Italia) 3. Guillermo Fayed (Francia)

23 gennaio 2016, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Peter Fill (Italia) 2. Beat Feuz (Svizzera) 3. Carlo Janka (Svizzera)

21 gennaio 2017, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Dominik Paris (Italia) 2. Valentin Giraud Moine (Francia) 3. Johan Clarey (Francia)

20 gennaio 2018, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Thomas Dreßen (Germania) 2. Beat Feuz (Svizzera) 3. Hannes Reichelt (Austria)

25 gennaio 2019, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Dominik Paris (Italia) 2. Beat Feuz (Svizzera) 3. Otmar Striedinger (Austria)

25 gennaio 2020, Coppa del Mondo 2019-2020: 1. Matthias Mayer (Austria) 2. Vincent Kriechmayr (Austria), Beat Feuz (Svizzera)

Discesa libera Kitzbuehel 2021-2023

22 gennaio 2021, Coppa del Mondo 2020-2021: 1. Beat Feuz (Svizzera) 2. Matthias Mayer (Austria) 3. Dominik Paris (Italia)

24 gennaio 2021, Coppa del Mondo 2020-2021: 1. Beat Feuz (Svizzera) 2. Johan Clarey (Francia) 3. Matthias Mayer (Austria)

21 gennaio 2022, Coppa del Mondo 2021-2022: 1. Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 2. Johan Clarey (Francia) 3. Matthias Mayer (Austria)

23 gennaio 2022, Coppa del Mondo 2021-2022: 1. Beat Feuz (Svizzera) 2. Marco Odermatt (Svizzera) 3. Daniel Hemetsberger (Austria)

20 gennaio 2023, Coppa del Mondo 2022-2023: 1. Vincent Kriechmayr (Austria) 2. Florian Schieder (Italia) 3. Niels Hintermann (Svizzera)