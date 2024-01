Gigante Kronplatz 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino femminile LIVE oggi: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, lo slalom gigante Kronplatz. L'evento avrà luogo il 30 gennaio e vale come venticinquesima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto le due gare dello scorso anno.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 resta in Italia, dopo aver disputato le due discese e il supergigante a Cortina d'Ampezzo (Belluno). La ventiseiesima gara stagionale sarà dunque lo slalom gigante Kronplatz e si svolgerà sulla pista Erta: è in programma oggi martedì 30 gennaio, con la prima manche che è prevista per le ore 10.30 e la seconda che avrà luogo a partire dalle 13.30.

Dovrebbero essere nove le azzurre al cancelletto di partenza: Marta Bassino, Federica Brignone, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino e Asja Zenere.

Lara Gut-Behrami guida la graduatoria della Coppa del Mondo di specialità, con 485 punti: ne ha venticinque di vantaggio su Brignone e cinquantasei su Mikaela Shiffrin, ancora assente per infortunio. La leader della classifica generale (a quota 1209) è sempre la fuoriclasse statunitense, con 195 lunghezze di margine su Gut-Behrami e 371 su Brignone.

Gigante Kronplatz 2024, CdM di sci alpino femminile: dove vedere in tv e streaming gratis

Lo slalom gigante Kronplatz sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST GIGANTE KRONPLATZ

1-30

1 1992 NOR MOWINCKEL Ragnhild Head

2 1996 ITA BASSINO Marta Salomon

3 1992 SWE HECTOR Sara Head

4 1990 ITA BRIGNONE Federica Rossignol

5 1991 SUI GUT-BEHRAMI Lara Head

6 2001 NZL ROBINSON Alice Salomon

7 1996 NOR STJERNESUND Thea Louise Rossignol

8 1995 NOR HOLTMANN Mina Fuerst Atomic

9 1995 FRA DIREZ Clara Dynastar

10 1997 AUT LIENSBERGER Katharina Rossignol

11 1994 USA MOLTZAN Paula Rossignol

12 1994 POL GASIENICA-DANIEL Maryna Atomic

13 1997 AUT GRITSCH Franziska Head

14 1992 ITA GOGGIA Sofia Atomic

15 2004 CRO LJUTIC Zrinka Rossignol

16 1998 AUT SCHEIB Julia Rossignol

17 1994 AUT BRUNNER Stephanie Atomic

18 2000 USA HURT A.J. Head

19 1993 SLO BUCIK Ana Salomon

20 2006 ALB COLTURI Lara Blizzard

21 1999 SUI RAST Camille Head

22 1993 AUT HAASER Ricarda Fischer

23 1994 AUT KAPPAURER Elisabeth Head

24 1993 SUI WILD Simone Fischer

25 1999 ITA PLATINO Elisa Head

26 1996 ITA MELESI Roberta Dynastar

27 2003 CAN RICHARDSON Britt Dynastar

28 2001 POL LUCZAK Magdalena Atomic

29 1996 ITA ZENERE Asja Salomon

30 1998 SUI MEILLARD Melanie Rossignol

31-55

31 1998 NOR LIE Kajsa Vickhoff Head

32 2000 SWE LOEVBLOM Hilma Head

33 2001 CAN GRAY Cassidy Atomic

34 2003 CAN FORGET Arianne Atomic

35 1995 CZE JELINKOVA Adriana Voelkl

36 1999 ITA DELLA MEA Lara Fischer

37 2000 NOR MONSEN Marte Rossignol

38 2001 SLO DVORNIK Neja Fischer

39 1996 NOR LYSDAHL Kristin Rossignol

40 1996 BUL BERTANI Luisa Voelkl

41 1995 SUI SUTER Jasmina Stoeckli

42 1993 SUI ELLENBERGER Andrea Nordica

43 2001 FIN PYKALAINEN Erika Atomic

44 2002 SWE ARONSSON ELFMAN Hanna Rossignol

45 1997 AUT MOERZINGER Elisa Rossignol

46 2000 ITA GHISALBERTI Ilaria Head

47 1995 SWE ALPHAND Estelle Head

48 1996 AUT TRUPPE Katharina Voelkl

49 1995 AUT HUBER Katharina Fischer

50 1998 GER DORIGO Fabiana Atomic

51 2001 CAN BENNETT Sarah Rossignol

52 2002 SWE NYBERG Lisa Fischer

53 2002 FRA McFARLANE Caitlin Rossignol

54 1997 ITA PIROVANO Laura Head

55 1998 ARG BARUZZI FARRIOL Francesca Rossignol

VIDEO HIGHLIGHTS GARA 2023

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1209 punti

2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 1014

3. Federica Brignone (Italia) 838

4. Petra Vlhová (Slovacchia) 802 [infortunata]

5. Sofia Goggia (Italia) 747

CLASSIFICA DI SPECIALITA'