Super G Cortina d'Ampezzo 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino femminile LIVE: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, il super G Cortina d'Ampezzo. L'evento avrà luogo il 28 gennaio e vale come venticinquesima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La norvegese Ragnhild Mowinckel si è imposta nell'edizione dello scorso anno.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 è ancora di scena in Italia, dopo aver disputato le due discese in quel di Cortina d'Ampezzo. La venticinquesima gara stagionale sarà il super G Cortina e si svolgerà ancora sulla pista Olympia delle Tofane: è in programma domenica 28 gennaio, con la partenza che avrà luogo a partire dalle ore 10.30.

Saranno otto le azzurre al cancelletto di partenza: Marta Bassino, Federica Brignone, Nadia e Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Teresa Runggaldier.

Cornelia Huetter guida la graduatoria della Coppa del Mondo di specialità, con 310 punti: ne ha novanta di vantaggio su Lara Gut-Behrami e novantatré su Brignone. La leader della classifica generale (a quota 1209) è Mikaela Shiffrin, con 295 lunghezze di margine su Gut-Behrami e 400 su Brignone; per la statunitense l'infortunio è non troppo grave: stiramento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Super G Cortina 2024, CdM di sci alpino femminile: dove vedere in tv e streaming gratis

Il super G Cortina d'Ampezzo sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1209 punti

2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 914

3. Federica Brignone (Italia) 809

4. Petra Vlhová (Slovacchia) 802 [infortunata]

5. Sofia Goggia (Italia) 702

6. Sara Hector (Svezia) 647

CLASSIFICA DI SPECIALITA'