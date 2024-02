Gigante Soldeu 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino femminile LIVE: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, lo slalom gigante Soldeu. L'evento avrà luogo il 10 febbraio e vale come ventisettesima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La statunitense Mikaela Shiffrin si è imposta nell'edizione dello scorso anno.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 si sposta nel Principato di Andorra, dopo aver disputato il gigante di Kronplatz (Bolzano). La ventisettesima gara stagionale sarà lo slalom gigante Soldeu e si svolgerà sulla pista Avet: è in programma sabato 10 febbraio, con la prima manche che è prevista per le ore 10.30 e la seconda che avrà luogo a partire dalle 13.30.

Saranno otto le azzurre al cancelletto di partenza: Marta Bassino, Federica Brignone, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ambra Pomarè e Asja Zenere.

Lara Gut-Behrami guida la graduatoria della Coppa del Mondo di specialità, con 585 punti: ne ha ottantacinque di vantaggio su Brignone e 133 su Sara Hector. La leader della classifica generale (a quota 1209) è Mikaela Shiffrin, ancora a riposo dopo l'infortunio patito a Cortina: ha 95 lunghezze di margine su Gut-Behrami e 331 su Brignone.

Gigante Soldeu 2024, CdM di sci alpino femminile: dove vedere in tv e streaming gratis

Lo slalom gigante Soldeu sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST GIGANTE SOLDEU

1-30

In attesa dell'ufficialità delle partenti

31-

In attesa dell'ufficialità delle partenti

VIDEO VINCITRICE GARA 2023

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1209 punti

2. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 1114

3. Federica Brignone (Italia) 878

4. Petra Vlhová (Slovacchia) 802 [infortunata]

5. Sofia Goggia (Italia) 792 [infortunata]

CLASSIFICA DI SPECIALITA'