Super G Crans Montana 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino femminile LIVE: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, il super G Crans Montana. L'evento avrà luogo il 18 febbraio e vale come trentunesima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Lara Gut-Behrami si è imposta nell'ultima edizione disputata (2021).

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 è ancora di scena in Svizzera, dopo aver disputato la due discese a Crans Montana. La trentunesima gara stagionale sarà dunque il super G Crans Montana e si svolgerà ancora sulla pista Mont Lachaux: è in programma domenica 18 febbraio, con la partenza che avrà luogo a partire dalle ore 10.30.

Saranno nove le azzurre al cancelletto di partenza: Marta Bassino, Vicky Bernardi, Federica Brignone, Nadia e Nicol Delago, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Teresa Runggaldier e Sara Thaler.

Lara Gut-Behrami guida la graduatoria della Coppa del Mondo di specialità, con 320 punti: ne ha dieci di vantaggio su Cornelia Huetter e settantaquattro su Brignone. La leader della classifica generale (a quota 1374) è sempre la fuoriclasse svizzera, con 165 lunghezze di margine su Mikaela Shiffrin e 326 su Brignone.

Super G Crans Montana 2024, CdM di sci alpino femminile: dove vedere in tv e streaming gratis

Il super G Crans Montana sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST SUPER G CRANS MONTANA

1-30

1 1997 ITA PIROVANO Laura Head

2 1992 SUI NUFER Priska Dynastar

3 1995 AUT AGER Christina Atomic

4 1995 FRA GAUCHE' Laura Head

5 1996 ITA MELESI Roberta Dynastar

15 1994 FRA MIRADOLI Romane Dynastar

16 1997 AUT GRITSCH Franziska Head

17 1995 AUT RAEDLER Ariane Head 1992

18 2001 NZL ROBINSON Alice Salomon

19 1996 GER WEIDLE Kira Rossignol

20 1995 CZE LEDECKA Ester Kaestle

21 1995 SUI SUTER Jasmina Stoeckli

22 1995 AUT HEIDER Michaela Head

23 1998 FRA CERUTTI Camille Atomic

24 2003 GER AICHER Emma Head

25 1998 AUT FEST Nadine Salomon

26 2002 SUI DURRER Delia Head

27 1990 SLO STUHEC Ilka Kaestle

28 2002 USA MACUGA Lauren Rossignol

29 1993 AUT HAASER Ricarda Fischer

30 1998 SUI JENAL Stephanie Atomic

31-49

31 1999 ITA RUNGGALDIER Teresa Head

32 1997 USA WRIGHT Isabella Atomic

33 1999 FRA CLEMENT Karen Head

34 1998 GER HIRTL-STANGGASSINGER Katrin Kaestle

35 1994 AUT SCHEYER Christine Head

36 2000 AUT WECHNER Lena Atomic

37 1994 POL GASIENICA-DANIEL Maryna Atomic

38 2002 ITA BERNARDI Vicky Nordica

39 1996 ITA DELAGO Nicol Atomic

40 1992 USA WILES Jacqueline Rossignol

41 1998 SUI KOLLY Noemie Stoeckli

42 2000 SUI SCHMITT Janine Stoeckli

43 1994 AUT MAIER Sabrina Atomic

44 1997 USA MANGAN Tricia Head

45 1996 SWE HOERNBLAD Lisa Fischer

46 1999 BIH MUZAFERIJA Elvedina Atomic

47 1997 ITA DELAGO Nadia Atomic

48 1999 FRA ERRARD Anouck Salomon

49 2004 ITA THALER Sara Rossignol

VIDEO HIGHLIGHTS GARA 2021

CLASSIFICA GENERALE

1. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 1374 punti

2. Mikaela Shiffrin (USA) 1209 [infortunata]

3. Federica Brignone (Italia) 1048

4. Petra Vlhová (Slovacchia) 802 [infortunata]

5. Sofia Goggia (Italia) 792 [infortunata]

CLASSIFICA DI SPECIALITA'