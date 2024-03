Discesa libera Finali Saalbach 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino maschile LIVE: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, la discesa libera Finali Saalbach. L'evento si disputerà il 24 marzo e vale come trentaseiesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Vincent Kriechmayr si è imposto nell'edizione dello scorso anno, disputata a Soldeu.

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 è ancora di scena in Austria, alle battute finali in quel di Saalbach-Hinterglemm. La trentaseiesima e ultima gara di questa stagione sarà la discesa libera Finali Saalbach e si svolgerà ancora sulla pista Ulli Maier. E' in programma domenica 24 marzo, con la partenza che avrà luogo a partire dalle ore 11.15.

Saranno tre gli azzurri al via: Guglielmo Bosca, Mattia Casse e Dominik Paris. Alle fasi conclusive della CdM possono partecipare i primi venticinque della graduatoria di specialità (gli infortunati non sono sostituibili), il Campione del Mondo juniores e tutti coloro che hanno realizzato almeno 500 punti.

Marco Odermatt ha già vinto la classifica generale di Coppa del Mondo, ottenendo ben 1947 punti: ne ha 874 di vantaggio su Loic Meillard e 995 su Manuel Feller. Il leader di discesa è sempre il fuoriclasse svizzero (a quota 552), con quarantadue lunghezze di margine su Cyprien Sarrazin e 210 su Paris. Odermatt cercherà di far sua la prima Coppa in questa disciplina.

Discesa libera Finali Saalbach 2024, CdM di sci alpino maschile: dove vedere in tv e streaming gratis

La discesa libera Finali Saalbach sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST DISCESA LIBERA FINALI SAALBACH

VIDEO HIGHLIGHTS GARA 2023

CLASSIFICA GENERALE

1. MARCO ODERMATT (Svizzera) 1947 punti

2. Loïc Meillard (Svizzera) 1073

3. Manuel Feller (Austria) 952

4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 754

5. Cyprien Sarrazin (Francia) 734

8. Dominik Paris (Italia) 539

CLASSIFICA DI SPECIALITA'