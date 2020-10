Wrestlemania 37: anticipazioni dello show targato WWE

La data provvisoria c’è: Wrestlemania 37 dovrebbe tenersi il 28 marzo 2021 nella città di Tampa, in Florida. Il governatore dello Stato americano avrebbe già dato il suo ok all’evento e secondo le indiscrezioni rivelate dal sito Wrestling News: “Vince McMahon vuole che Wrestlemania 37 sia lo show con cui i fan possano dire la WWE è tornata“.

Il primo obbiettivo degli organizzatori è proprio quello di riportare il pubblico in arena e a quanto pare i fan possono già esultare. In vista del grande evento del prossimo anno, è previsto un buon numero di persone sugli spalti pronte a gustarsi lo show dal vivo.

La anticipazioni di Wrestlemania 37

Vince McMahon sembra non voglia dare troppe informazioni sull’evento, al momento l’unico messaggio che sta passando è quello che sarà un grande show. Probabili i ritorni di John Cena e The Rock ma la star principale dell’evento sarà il pubblico.

Nonostante la pandemia di Covid-19 la WWE è riuscita a tenere i fan ‘vicini’ ai lottatori, grazie soprattutto alla tecnologia. La nuovissima piattaforma informatica, ThunderDome, ha dato la possibilità ai fan di tutto il mondo di connettersi, comodamente da casa, in diretta con gli show settimanali e con i ppv della compagnia.

Di seguito vi lasciamo con una clip di Roman Reigns, uno dei sicuri protagonisti del prossimo Wrestlemania 37: