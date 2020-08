Tennis, Wta Lexington: il derby delle Williams lo vince Serena (Video Highlights)

Ieri nel tardo pomeriggio italiano si è disputato il derby tra le sorelle Williams valevole per il 2° turno del torneo Wta di Lexington (cemento) nello stato del Kentucky e a vincerlo è stato Serena (testa di serie numero 1 del seeding) che si è imposta in tre set dopo un match molto tirato (due ore venti minuti di gioco) e che aveva visto Venus vincere il primo set per 6-3, prima di farsi recuperare e poi sorpassare dalla sorella (6-3, 6-4 gli altri due parziali).

Va detto che è stato un incontro dai ritmi non altissimi, ma non poteva essere altrimenti considerando la lunghissima sospensione della stagione per l’emergenza Covid-19 e oltretutto questo, per le due giocatrici, era solo il secondo incontro ufficiale; alla distanza la miglior condizione fisica di Serena è stata decisiva insieme al servizio, grazie ai 14 aces messi a segno contro gli 11 doppi falli di Venus che alla fine si sono rivelati decisivi.

Ora nei quarti di finale in programma oggi, Serena incontrerà la vincente del match tra la canadese Leylah Fernandes e la statunitense Shelby Rogers, che stanno giocando in questo momento che scriviamo. Nell’eventuale semifinale invece l’avversaria uscirà dall’incontro dell’altro quarto della parte alta del tabellone, che vedrà affrontarsi la svizzera Jil Teichmann e la statunitense Catherine Bellis.

Il derby delle Williams: gli highlights