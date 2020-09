Dopo aver superato Coria e Travaglia nei precedenti turni, approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma, dove affronterà il norvegese Casper Ruud, che nell’ultimo turno ha superato Cilic. Berrettini-Ruud si prospetta un match molto complicato per il tennista azzurro che, nonostante abbia mostrato una buona condizione fisica, potrebbe soffrire l’ottimo servizio del suo avversario.

Berrettini-Ruud: orario, luogo e precedenti

Il match Berrettini-Ruud, valido per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia, si terrà allo Stadio Pietrangeli, non prima delle ore 12.00. Il match si giocherà a porte chiuse mentre, a partire dalle semifinali di questo torneo, sarà consentito l’ingresso ad almeno 1000 persone. I precedenti di Berrettini-Ruud sono due: uno recente, che risale al 5 Giugno 2020 (nell’ultimo Us Open), in cui il tennista azzurro si è imposto per 3-0 sul norvegese (6-4, 6-4, 6-2); l’altro, risalente al Maggio 2019 (Roland Garros, ndr.), in cui il norvegese si è imposto su Berrettini per 3-0 (6-4, 7-5, 6-3).

Dove vedere Berrettini-Ruud, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Berrettini-Ruud, valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso su Sky, più specificatamente da Sky Sport Uno (al canale 204). Per tutti coloro che sono abbonati a Sky, possono seguire Berrettini-Ruud in streaming gratis mediante la piattaforma Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Un’altra alternativa di guastarsi il match, è quella di acquistare uno dei pacchetti disponibili su Now Tv, la piattaforma on demand che consente di seguire le dirette sportive di Sky in streaming. Potete anche seguire gli aggiornamenti in diretta di Berrettini-Ruud in diretta su Supernews, con il Live curato da Mattia Orlandi.