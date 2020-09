Dove vedere Dimitrov Mager Atp Roma, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Scatta oggi il Masters 1000 di Roma: il primo azzurro a scendere in campo sarà il numero 80 del mondo Gianluca Mager, opposto al bulgaro Gregor Dimitrov, numero 20 del ranking mondiale. Ecco tutte le informazioni utili su dove vedere Atp Roma Dimitrov Mager, in streaming gratis e in diretta tv.

Dove vedere Dimitrov Mager: presentazione della partita

L’attesa è terminata: oggi iniziano i Masters 1000 di Roma. Dopo il rinvio a causa dell’emergenza Covid-19 del torneo previsto nella scorsa primavera è tempo di ritornare nella Capitale, per vivere emozioni tennistiche uniche come quelle regalate dalla terra battuta. Il match Dimitrov Mager rappresenta l’esordio del primo azzurro nel torneo: il ligure dovrà vedersela nel con il bulgaro Dimitrov, numero 20 al mondo. Prima dell’incontro di oggi non ci sono stati precedenti tra i 2 tennisti.

Dove vedere Dimitrov Mager: diretta tv e streaming

Il match Dimitrov Mager andrà in scena oggi, 14 settembre, sul campo Centrale del Foro Italico alle ore 12.30 circa. Il vincitore di questo incontro, affronterà nel secondo turno il vincente di Nishioka Kecmanovic. La diretta tv del match Dimitrov Mager andrà in onda su Sky e sarà trasmessa da Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder, 370 e 468 in SD). La telecronaca sarà a cura di Paolo Ciarravano e il commento tecnico affidato all’ex tennista Laura Golarsa. Gli abbonati Sky potranno seguire il match Dimitrov Mager anche in streaming gratis sulla piattaforma Sky Go, disponibile per PC, smartphone e tablet.