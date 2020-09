Dopo aver battuto Paire (6-2, 6-1) e Tsitsipas (6-1, 6-7, 6-2) nei primi due turni, Jannik Sinner si prepara ad affrontare il bulgaro Dimitrov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Dimitrov-Sinner si preannuncia un match spettacolare tra due tennisti che prediligono gli scambi lunghi e frequenti cambi di ritmo.

Dimitrov-Sinner: orario, luogo e precedenti

Il luogo di Dimitrov-Sinner, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Roma, è ancora da definire e il match andrà in scena non prima delle ore 11.00 di Giovedì 17 Settembre. Non vi è alcun precedente Dimitrov-Sinner ma, entrambi i tennisti, in questo torneo hanno mostrato un’ottima condizione fisica battendo i loro avversari nei primi turni in maniera convincente.

Dove vedere Dimitrov-Sinner, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Dimitrov-Sinner, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali di Roma 2020, verrà trasmesso in diretta tv dall’emittente Sky, più specificatamente da Sky Sport (ai canali 201 o 205). Tutti coloro che sono abbonati a Sky, possono seguire lo streaming gratis di Dimitrov-Sinner utilizzando la piattaforma Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone. Si può seguire anche la diretta streaming di Dimitrov-Sinner acquistando uno dei tanti pacchetti disponibili su Now Tv. Non è disponibile la diretta tv in chiaro del match.