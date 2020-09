Archiviato lo spettacolo offerto dal Masters 1000 di Roma e in vista del Roland Garros 2020, inizia ad Amburgo il torneo Atp 500 che vedrà tra i protagonisti anche gli italiani Fognini e Sonego. Kohlschreiber-Fognini sarà il ‘primo step’ in questo torneo del tennista ligure che, dopo la doppia operazione alle caviglie, è in cerca della prima vittoria post-lockdown.

Kohlschreiber-Fognini: orario, luogo e precedenti

Il match Kohlschreiber-Fognini è il terzo in programma sul Campo Centrale di Amburgo, per cui inizierà non prima delle ore 13.30 di Martedì 22 Settembre 2020. Sono ben nove i precedenti di Kohlschreiber-Fognini, con il tedesco che è attualmente in vantaggio per 7 vittorie a 2. L’ultimo precedente risale a Gennaio 2019, al torneo di Auckland, sul cemento, quando il tennista ligure fu sconfitto con un netto 6-3, 6-1. L’ultimo match giocato su terra rossa risale addirittura ad Agosto 2017 al torneo di Kitzbuhel (Austria) quando il tedesco s’impose su Fognini per 2 set a 0 (7-5, 6-3). L’ultima vittoria di Fognini risale ad Ottobre 2016 quando a Mosca il tennista ligure sconfisse Kohlschreiber per 6-1, 7-6.

Dove vedere Kohlschreiber-Fognini, streaming gratis e diretta tv in chiaro? ATP Amburgo

Il match Kohlschreiber-Fognini verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito ufficiale della stessa emittente televisiva (SuperTennis, ndr.).