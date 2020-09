Dopo aver vinto contro i più quotati Wawrinka e Nishikori, Lorenzo Musetti vuole continuare la propria corsa nel Masters 1000 di Roma e agli ottavi di finale incontrerà il tedesco Koepfer, uscito vittorioso nell’ultimo match contro Monfils. Musetti-Koepfer si preannuncia un match molto interessante, con il tennista italiano che ha la grande opportunità di raggiungere i quarti di finale di un torneo così prestigioso.

Musetti-Koepfer: orario, luogo e precedenti

Il match Musetti-Koepfer, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, si terrà allo Stadio Pietrangeli, non prima delle ore 17.00 di Venerdì 18 Settembre. Non vi è alcun precedente del match Musetti-Koepfer ma, entrambi i tennisti nel corso di questo torneo, hanno dimostrato di essere in ottima condizione, battendo nei primi turni avversari sulla carta favoriti.

Dove vedere Musetti-Koepfer, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Musetti-Koepfer, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, più specificatamente da Sky Sport (al canale 201 o 205). Per tutti coloro che sono abbonati a Sky, è possibile seguire il match Musetti-Koepfer in streaming gratis su Sky Go, la piattaforma disponibile su tutti i dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Un’altra alternativa per seguire la diretta streaming di Musetti-Koepfer è quella di acquistare uno dei pacchetti disponibili su Now Tv.