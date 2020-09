Tennis, tabellone Atp Amburgo: Medvedev il numero 1 del seeding, al via Fognini e Sonego

Da lunedì 21 a sabato 27 settembre si disputerà il torneo Atp 500 di Amburgo (montepremi 1.770.865 euro) sui campi di terra rossa del Rothenbaum Tennis Center (impianto dotato di tetto retraibile). Saranno trentadue i tennisti al via con otto teste di serie e due azzurri, ovvero Fognini (numero sei del seeding) e Sonego. Il tennista ligure se la vedrà con il tedesco Kohlschreiber con cui ha vinto solo due volte negli undici match disputati, anche se il suo avversario classe ’81, ormai sembra in fase calante della sua carriera. Il piemontese avrà un compito difficile visto che dovrà scendere in campo contro il giovane talentuoso canadese Auger-Aliassime.

Medvedev e Tsitsipas le prime due teste di serie del tabellone tedesco esordiranno rispettivamente contro il francese Humbert e il britannico Evans, mentre Monfils e Bautista Augut (numero tre e quattro) avranno di fronte la wild card di casa Hanfmann e il

georgiano Basilashvili.

Nella stagione scorsa a trionfare ad Amburgo fu proprio Basilashvili (vincente anche nel 2018) che in finale ebbe la meglio sul russo Rublev in tre set (7-5, 4-6, 6-3).

Tabellone Atp Amburgo

(1) Medvedev vs Humbert

Q/LL vs Q/LL

Ruud vs Paire

(WC) Kohlschreiber vs (6) Fognini

(14) Bautista vs Basilashvili

Nishioka vs Koepfer

Q/LL vs (5) Rublev

Q/LL vs Anderson

(7) Schwartzman vs Ramos

Sonego vs Auger-Aliassime

Garin vs Nishikori

(WC) Hanfmann vs (3) Monfils