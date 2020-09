US Open 2020 ottavi di finale: il programma completo del tabellone maschile

Il tabellone maschile degli US Open 2020 si sono allineati agli ottavi di finale con un solo tennista azzurro rimasto in corsa, ovvero Matteo Berrettini che nei primi tre turni ha battuto il giapponese Soeda, il francese Humbert e il norvegese Ruud, non solo senza perdere un set, ma non subendo mai un break.

US Open 2020 ottavi di finale, il tabellone maschile

Nella parte alta del tabellone il favorito e testa di serie numero 1 Novak Djokovic se la vedrà contro lo spagnolo Carreno Busta apparso in ottima forma, anche se contro il serbo ovviamente partirà sfavorito; match molto interessante ed aperto a ogni pronostico sarà quello tra il canadese Shapovalov e il belga Goffin con il nord americano che viene dalla maratona di terzo turno con l’americano Fritz (6-2 al quinto).

Nell’altra porzione di seeding la sorpresa croata Coric, che ha fatto fuori in cinque set il greco Tsitsipas, affronterà l’australiano Thompson che ha approfittato di un tabellone propizio; l’ultimo match appare sulla carta scontato, con il tedesco Zverev che sfiderà lo spagnolo Davidovich Fokina, comunque autore fin qui di ottimi match.

Nella parte bassa invece ecco subito il nostro Berrettini che avrà un avversario molto ostico, ovvero il russo Rublev che ieri ha vinto nettamente contro l’altro italiano Salvatore Caruso lasciando per strada solamente quattro game. Andando in ordine, il russo Medvedev dal rendimento sempre molto costante, avrà di fronte un osso duro sul cemento, infatti l’americano Tiafoe è molto ostico da battere su questi campi. Altro match molto interessante è quello che ci sarà tra l’australiano De Minaur e il canadese Pospisil con i due che nel turno hanno sconfitto rispettivamente in cinque set il russo Khachanov e lo spagnolo Bautista Agut. L’ultima gara vedrà protagonista il terzo tennista canadese, ossia Auger-Aliassime che sta facendo notevoli progressi, contro il vincente dell’ultimo incontro di terzo turno che vedrà opposti il croato Cilic e l’austriaco Thiem (testa di serie numero 2), in campo alle 2 ora italiana.

US Open 2020 ottavi di finale: il programma

Domenica 6 settembre

Djokovic-Carreno Busta (ore 20 Arthur Ashe Stadium)

Shapovalov-Goffin (ore 1 Arthur Ashe Stadium)

Coric-Thompson (ore 23 Louis Armstrong Stadium)

Davidovich Fokina-Zverev (ore 18.15 Louis Armstrong Stadium)

Lunedì 7 settembre



(Orari e campi da definire)

Berrettini-Rublev

Tiafoe-Medvedev

Pospisil-De Minaur

Auger-Aliassime-Cilic o Thiem