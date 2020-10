Dopo aver superato brillantemente Goffin e Bonzi nei primi due turni, Jannik Sinner si appresta ad affrontare Coria nel terzo turno del Roland Garros. Sinner-Coria si preannuncia un match molto complicato per il tennista italiano, in quanto Coria si trova molto bene a giocare sulla terra e con le sue variazioni di gioco può mettere in difficoltà chiunque. Nel seguente articolo vi sono le informazioni su dove vedere Sinner-Coria in streaming e diretta tv.

Sinner-Coria: orario e precedenti

Il match Sinner-Coria, valido per il terzo turno del Roland Garros, si giocherà non prima delle ore 14.00, anche se ci potrebbero essere delle variazioni di orario legate all’eventuale peggioramento delle condizioni meteorologiche di Parigi. Non vi è alcun precedente di Sinner-Coria ma entrambi si sono qualificati al terzo turno del torneo, senza troppi problemi, mostrando di essere in ottima forma fisica.

Dove vedere Sinner-Coria, streaming gratis e diretta tv in chiaro Roland Garros?

Il match Sinner-Coria, valido per il terzo ‘atto’ del Roland Garros, verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Eurosport sul canale Eurosport 1, mentre la diretta streaming è disponibile su Eurosport Player. Si potrà vedere la sfida Sinner-Coria anche in diretta streaming sui canali Eurosport della piattaforma DAZN. Per questo match non è prevista né la diretta tv in chiaro né lo streaming gratis.