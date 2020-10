Dopo aver battuto nettamente gli avversari David Goffin, Benjamin Bonzi, Federico Coria e Alexander Zverev nei precedenti quattro turni, Jannik Sinner si prepara ad affrontare ai quarti di finale del Roland Garros, il re della terra rossa, Rafael Nadal. Sinner-Nadal si prospetta un match spettacolare che potrebbe riservare molte sorprese in quanto, nonostante i favori del pronostico siano tutti per il tennista spagnolo, il giovane Jannik Sinner potrebbe metterlo in difficoltà con i suoi continui cambi di ritmo e variazioni di gioco. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Sinner-Nadal, streaming e diretta tv.

Dove vedere Sinner-Nadal, streaming e diretta tv Roland Garros

L’orario del match Sinner-Nadal, valido per i quarti di finale del Roland Garros, non è stato ancora definito ma si giocherà non prima delle ore 11.00. Non vi è alcun precedente di Sinner-Nadal ma entrambi i tennisti, arrivano a questo importante appuntamento, in un ottimo stato di forma. Il match Sinner-Nadal verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Eurosport sul canale Eurosport 1, mentre la diretta streaming è disponibile su Eurosport Player. Si potrà vedere la sfida anche in diretta streaming sui canali Eurosport della piattaforma DAZN. Per la sfida Sinner-Nadal non è disponibile né la diretta tv in chiaro né lo streaming gratis.

