Dopo aver battuto nettamente Goffin, Bonzi e Coria per 3 set a 0, Jannik Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros, si prepara ad affrontare il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato Marco Cecchinato nel turno precedente. Sinner-Zverev si prospetta un match interessante tra due giovani tennisti che propongono un tennis spettacolare e con molte variazioni di gioco: in ballo c’è l’accesso ai quarti di finale di questa gloriosa competizione. In questo articolo vi sono tutte le informazioni necessarie su dove vedere Sinner-Zverev, streaming e diretta tv Roland Garros.

Dove vedere Sinner-Zverev, streaming e diretta tv Roland Garros

L’orario del match Sinner-Zverev, valido per il quarto turno del Roland Garros, è ancora da definire ma comunque non si giocherà prima delle ore 11.00. Non vi è nessun precedente di Sinner-Zverev; i due tennisti nei primi tre turni della competizione hanno dimostrato di essere in un ottimo stato di forma: Sinner ha battuto tutti i suoi avversari per 3 set a 0 mentre Zverev ha dovuto faticare nel secondo turno contro Herbert, riuscendo a vincere solo al quinto set.

Il match Sinner-Zverev verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Eurosport sul canale Eurosport 1, mentre la diretta streaming è disponibile su Eurosport Player. Si potrà vedere la sfida anche in diretta streaming sui canali Eurosport della piattaforma DAZN. Per la sfida Sinner-Zverev non è disponibile né la diretta tv in chiaro né lo streaming gratis.

