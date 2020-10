Roland Garros secondo turno femminile: escono Jasmine Paolini e le sorelle Pliskova

Ieri si è concluso il secondo turno del torneo del Roland Garros femminile e purtroppo ha salutato la competizione anche l’azzurra Jasmine Paolini

La Paolini, dopo aver superato nel primo turno la spagnola Bolsova Zadoinov non ha potuto fare nulla contro la più esperta e brava Kvitova.

Ora non ci resta che sperare nella Trevisan che ai sedicesimi affronterà la greca Sakkari che è si una cliente difficile per la nostra connazionale (l’ellenica è la numero 24 del ranking), ma non ha fatto vedere un grande tennis in questo Roland Garros.

Escono di scena anche le due sorelle Pliskova: se Kristyna aveva una impresa impossibile dovendo affrontare la Muguruza, per la sorella più forte invece, il passaggio del turno sembrava più semplice dovendo affrontare la lettone Ostapenko. ma Karolina non è mai stata in partita.

Ritiro invece per la belga Van Uytvanck, che lascia cosi il passaggio del turno alla rumena Bara Irina.

Risultati secondo turno Roland Garros Femminile 1-10-2020

Ostapenko J. (Lat) – Pliskova Ka. (Cze) 2-0 (6-4, 6-2)

Kvitova P. (Cze) – Paolini J. (Ita) 2-0 (6-3, 6-3)

Tauson C. (Den) – Collins D. R. (Usa) 0-2 (2-6, 3-6)

Bogdan A. (Rou) – Kenin S. (Usa) 1- 2 (6-3, 3-6, 2-6)

Sabalenka A. (Blr) – Kasatkina D. (Rus) 2-0 (7-6, 6-0)

Hercog P. (Slo) – Fernandez L. A. (Can) 1-2 (4-6, 6-3, 1-6)

Stephens S. (Usa) – Badosa G. P. (Esp) 1-2 (4-6, 6-4, 2-6)

Tig P. M. (Rou) – McHale C. (Usa) 2- 0 (6- 4, 6-3)

Hibino N. (Jpn) – Jabeur O. (Tun) 0-2 (6-7, 4-6)

Juvan K. (Slo) – Burel C. (Fra) 0-2 (6-7, 2-6)

Siegemund L. (Ger) – Goerges J. (Ger) 2- 1 (1-6, 6-1, 6-3)

Cornet A. (Fra) – Zhang S. (Chn) 0-2 (4-6, 6-7)

Bara Irina M. (Rou) – Van Uytvanck A. (Bel) 1- 0 (6-1, 4-0) Ritiro

Martic P. (Cro) – Kudermetova V. (Rus) 2-1 (6-7, 7-5, 6-3)

Pliskova Kr. (Cze) – Muguruza G. (Esp) 0-2 (3-6, 2-6)

Rybakina E. (Kaz) – Ferro F. (Fra) 1-2 (3-6, 6-4, 2-6)