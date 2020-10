Tennis, dove vedere Sinner-Rublev: streaming gratis e diretta tv Atp Vienna

Oggi pomeriggio non prima delle ore 16 sul Next Gen Court (cemento indoor) di Vienna, sarà in programma il match Sinner-Rublev, valevole per il secondo turno del torneo Atp 500 in corso di svolgimento nella capitale austriaca.

Ieri pomeriggio il tennista azzurro ha sconfitto l’ostico norvegese Ruud per 7-6 (2), 6-3, disputando un ottimo match soprattutto al servizio perso solo una volta e concedendo solamente due palle break con sei ace all’attivo. Dall’altra parte della rete ci sarà il russo Rublev che si sta giocando la possibilità di qualificarsi per le Atp Finals di Londra (15-22 novembre) ed un’eventuale sconfitta odierna potrebbe complicare il suo obiettivo di fine stagione.

I due tennisti non si sono mai affrontati nella loro carriera e chi riuscirà ad avere la meglio nell’incontro odierno, domani incontrerà nei quarti di finale il vincente del match tra il tennista di casa Thiem e il cileno Garin.

Dove vedere Sinner-Rublev: streaming gratis e diretta tv

Il match tra Sinner-Rublev, che non comincerà prima delle ore 16, sarà visibile su Supertennis che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64).

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.