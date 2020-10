Tennis, dove vedere Sinner-Simon: streaming gratis e diretta tv Atp Colonia

Oggi pomeriggio alle ore 14 si disputerà sul cemento indoor di Colonia, il match Sinner-Simon, valevole per i quarti di finale del torneo tedesco. Il tennista altoatesino (numero 46 del ranking Atp) che è entrato nel main draw grazie alla wild card, nei primi due turni ha sconfitto prima l’australiano Duckworth per 6-1, 6-2 e poi il francese Herbert per 6-3, 6-1, dimostrando un ottimo stato di forma che già si era visto al Roland Garros dove era riuscito ad arrivare fino ai quarti di finale sconfitto poi dal quasi invicibile Nadal.

L’avversario odierno, il transalpino Simon attualmente numero 58 del mondo, ha avuto la meglio all’esordio dell’australiano Thompson (6-3, 7-5), e nel secondo turno della testa di serie numero 3, ovvero il canadese Shapovalov, battuto in tre set (6-1, 4-6, 6-2).

I due tennisti si affronteranno quest’oggi per la prima volta e il vincente del match, domani scenderà in campo per la semifinale contro chi vincerà nell’altro quarto di finale che vedrà opposti la testa di serie numero uno A.Zverev e il francese Mannarino.

Dove vedere Sinner-Simon: streaming gratis e diretta tv

Il match tra Sinner-Simon, quarti di finale del torneo Atp 250 di Colonia, sarà visibile su Supertennis che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64).

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.