Tennis, dove vedere Sinner-Zverev: streaming gratis e diretta tv Atp Colonia

Oggi 24 ottobre alle ore 19 si disputerà sul cemento indoor di Colonia, il match Sinner-A.Zverev, valido per la semifinale del torneo tedesco. Sarà un match molto interessante tra il tennista di casa, numero sette del mondo e che è molto vicino alla qualificazione al Master Atp di fine stagione e quello azzurro che in questo 2020 ha fatto passi da gigante tanto da guadagnare la posizione numero 43 del ranking Atp, ma che potrebbe addirittura migliorare vincendo il torneo o anche qualificandosi per la finale.

Sinner dopo aver eliminato nei primi due turni l’australiano Duckworth e il francese Simon, ieri nei quarti di finale ha faticato molto per battere il sempre ostico transalpino Simon (6-3, 0-6, 6-4 il finale) dopo aver avuto un passaggio a vuoto nel secondo set perso addirittura a zero, anche se poi in quello decisivo ha mostrato la sua solita freddezza nei momenti decisivi.

Zverev dopo aver saltato il primo turno grazie al bye a sua disposizione ha battuto l’australiano Millman in tre set e sempre in tre il francese Mannarino dopo un match molto combattuto (6-4, 6-7, 6-4) e che poteva risolvere già nel tie break del secondo, perso di misura (7-5).

Tra i due c’è un solo precedente risalente allo scorso 4 ottobre quando agli ottavi di finale del Roland Garros, Sinner ebbe la meglio con il risultato di 6-3, 6-3, 4-6, 6-3, qualificandosi così per i quarti poi persi contro lo spagnolo Nadal, poi vincitore del torneo.

Dove vedere Sinner-Zverev: streaming gratis e diretta tv

Il match tra Sinner-Zverev, semifinale del torneo Atp 250 di Colonia, sarà visibile su Supertennis che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64).

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.