Tennis, dove vedere Sonego-Evans: streaming gratis e diretta tv Atp Vienna

Oggi pomeriggio non prima delle ore 15.30, sul campo principale (cemento indoor) di Vienna, si disputerà il match Sonego-Evans, valevole per la seconda semifinale del torneo Atp 500 in corso di svolgimento nella capitale austriaca.

Il tennista azzurro, entrato nel main draw come lucky loser, sta disputando un grandissimo torneo dove ha sconfitto in serie (senza perdere un set), Lajovic, Hurkacz e soprattutto il numero uno del mondo Djokovic, disintegrato ieri pomeriggio in appena 68 minuti nei quarti di finale per 6-2, 6-1, che per il serbo è stata la peggior sconfitta della sua carriera nei match giocati nel circuito Atp al meglio dei tre set. Il tennista piemontese che aveva cominciato la settimana al numero 42 del mondo (suo miglior risultato), si è assicurato un altro balzo in avanti che lo vede ora al numero 35 ma che potrebbe migliorare in caso di vittoria odierna.

L’avversario di semifinale sarà il britannico Evans (ora numero 31 del mondo) che in questo 2020 ha ottenuto ottimi risultati fino ad arrivare vicino al suo miglior best ranking (numero 28); il classe ’90 dopo aver beneficiato del ritiro di Bedene al primo turno, nei successivi due match ha sconfitto prima Rodionov e poi Dimitrov in un incontro molto combattuto e terminato per 7-6 (3), 4-6, 6-3.

Quello tra l’italiano e il britannico sarà il primo confronto diretto visto che i due non si sono mai affrontati nella loro carriera, e chi riuscirà ad avere la meglio in semifinale, domani pomeriggio scenderà in campo per giocarsi la vittoria del torneo contro il vincente dell’altra semifinale (ore 14) che vedrà opposti il sudafricano Anderson e il russo Rublev.

Dove vedere Sonego-Evans: streaming gratis e diretta tv

Il match tra Sonego-Evans, che non comincerà prima delle ore 15.30, sarà visibile su Supertennis che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64).

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.