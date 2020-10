Tennis, tabellone Atp Vienna: Djokovic e Thiem i favoriti, al via l’azzurro Sinner

Da oggi fino a domenica 1 novembre si disputerà sul cemento indoor di Vienna (Austria) il torneo Atp 500 (montepremi 1.409.510 euro) che vedrà al via trentadue giocatori con otto teste di serie con le prime due che sono il serbo Djokovic (presente grazie ad una wild card) e il tennista di casa Thiem. Le altre in ordine di numero sono: Tsitsipas, Medvedev, Rublev, Schwartzman, Monfils e Shapovalov.

Presente anche l’azzurro Sinner (anche lui grazie ad una wild card), mentre Berrettini e Fognini hanno dato forfait visto che entrambi sono ancora alle prese con alcuni problemi fisici che hanno condizionato gran parte della stagione. L’altoatesino esordirà contro il norvegese Ruud, mentre tra gli incontri principali del primo turno ci sono da menzionare Monfils-Carreno Busta, De Minaur-Medvedev, Dimitrov-Khachanov e Nishikori-Thiem. Proprio quest’ultimo nell’edizione del 2019 fu protagonista della finale vinta in tre set contro l’argentino Schwartzman con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3.

Tabellone Atp Vienna

(1/WC) Djokovic vs Krajinovic

Coric vs Fritz

Hurkacz vs Q

Lajovic vs (6) Schwartzman

(3) Tsitsipas vs Struff

Dimitrov vs Khachanov

Q vs Evans

(WC) Rodionov vs (8) Shapovalov

(7) Monfils vs Carreno Busta

(WC) Novak vs Anderson

Auger-Aliassime vs Q

De Minaur vs (4) Medvedev

(5) Rublev vs Q

Ruud vs (WC) Sinner

Garin vs Wawrinka

Nishikori vs (2) Thiem