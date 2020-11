Dove vedere Masters 1000 Parigi Bercy in tv e streaming: orari e programmazione

Oggi alle ore 11 comincerà il Masters 1000 Parigi Bercy, penultimo torneo stagionale (ultimo la prossima settimana a Sofia) caratterizzato dalla non presenza del pubblico per l’emergenza Coronavirus che non accenna ancora a passare. Il tennista azzurro Berrettini cercherà di qualificarsi per le Atp Finals di Londra, ma per farlo dovrà recuperare 410 punti sull’argentino Schwartzman e dunque un’impresa molto complicata. Fino a giovedì il programma giornaliero comincerà alle ore 11, venerdì e sabato (quarti e semifinale) le ore 14, mentre domenica (giorno della finale) le 15.

Dove vedere Masters 1000 Parigi Bercy in tv e streaming

L’esclusiva del torneo francese sarà della piattaforma satellitare Sky, che trasmetterà i match Sky Sport Uno e Sky Sport Arena rispettivamente al numero 201 e 204 del decoder; il team di telecronisti sarà formato da Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Geri De Rosa, Federico Zancan, Alessandro Lupi e Gaia Brunelli, mentre le secondi voci per il commento tecnico saranno: Paolo Bertolucci, Filippo Volandri, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido, Claudio Mezzadri e Laura Golarsa.

Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming il torneo sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

PROGRAMMAZIONE E ORARI

Lunedì 2 novembre

dalle 11 alle 18.30: prima giornata – sessione diurna – Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

dalle 18.30 alle 23: prima giornata – sessione serale – Sky Sport Arena e Sky Sport Collection

Martedì 3 novembre

dalle 11 alle 18.30: seconda giornata – sessione diurna – Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

dalle 18.30 alle 23: seconda giornata – sessione serale – Sky Sport Arena

Mercoledì 4 novembre

dalle 11 alle 18.30: terza giornata – sessione diurna – Sky Sport Arena

dalle 11 alle 18: terza giornata – sessione diurna – Sky Sport Uno

dalle 18.30 alle 23: terza giornata: – sessione serale – Sky Sport Arena e Sky Sport Collection

Giovedì 5 novembre

dalle 11 alle 15: quarta giornata – sessione diurna – Sky Sport Arena

dalle 11 alle 18: quarta giornata – sessione diurna – Sky Sport Uno

dalle 18.30 alle 23: quarta giornata – sessione serale – Sky Sport Arena

Venerdì 6 novembre

ore 14: primo quarto di finale – Sky Sport Arena

ore 16: secondo quarto di finale – Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

ore 18.30: terzo quarto di finale – Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

ore 20.30: quarto quarto di finale – Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

Sabato 7 novembre

ore 14: prima semifinale – Sky Sport Arena

ore 16.30: seconda semifinale – Sky Sport Arena

Domenica 8 novembre

ore 15: Finale – Sky Sport Arena e Sky Sport Uno