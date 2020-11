Tennis, dove vedere Berrettini-Giron: streaming e diretta tv Atp Parigi-Bercy

Questa sera non prima delle ore 20, sul cemento indoor di Parigi-Bercy, si disputerà il match Berrettini-Giron, valevole per il secondo turno dell’ultimo Masters 1000 stagionale. Il tennista romano si giocherà le ultime possibilità di qualificarsi alle Atp Finals di Londra che disputeranno dal 15 al 22 novembre e per farlo avrà due possibilità:

Se Schwartzman viene eliminato nei quarti di finale, gli può “bastare” la finale;

viene eliminato nei quarti di finale, gli può “bastare” la finale; Se Schwartzman raggiunge le semifinali, dove i due si affronteranno secondo il tabellone, dovrà batterlo e poi vincere il torneo.

Dunque un percorso molto complicato anche se sicuramente Berrettini darà il massimo per tentare il miracolo nonostante le sue condizioni fisiche in questo 2020 non sono state ottime come quelle della scorsa stagione. L’ultimo match disputato dall’azzurro risale ad un mese fa quando il 3 ottobre perse in tre set al terzo turno del Roland Garros dal tedesco Altmaier.

L’avversario odierno, ovvero lo statunitense Giron, ha cominciato il suo torneo parigino dalle qualificazioni, dove prima ha sconfitto lo spagnolo Carballes Baena e poi il serbo Djere, entrambi in due set, mentre ieri al primo turno ha avuto la meglio per 6-3, 4-6, 6-1 dell’iberico Ramos-Vinolas. Il californiano numero 91 del ranking Atp, due settimane fa è riuscito a raggiungere i quarti di finale del torneo di Anversa dove ha perso contro l’australiano De Minaur, ma sconfiggendo agli ottavi la testa di serie numero uno Goffin.

Quello tra l’italiano e il californiano sarà il primo confronto diretto visto che i due non si sono mai affrontati nella loro carriera, e chi riuscirà ad avere la meglio quest’oggi, giovedì incontrerà negli ottavi di finale uno tra Sandgren-Herbert o Bedene-Raonic (oggi in campo per il primo turno e i vincenti, domani per il secondo).

Dove vedere Berrettini-Giron: streaming e diretta tv

L’incontro Berrettini-Giron, secondo match della sessione serale e che comincerà alla fine di Tsitsipas-Humbert, sarà visibile sul canale Sky Sport Arena (ch.204 del decoder) con la telecronaca della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex giocatore Paolo Bertolucci.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.